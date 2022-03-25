Пишні булочки – замішуються за кілька хвилин на одному яйці та склянці молока

Величезний плюс, коли такі булочки з начинкою. Наприклад, австрійські з абрикосовим джемом, про них ми докладно розповідали.
Ці булочки без начинки, але вони нічим не програють. Це повноцінна, абсолютно повітряна випічка і не дуже солодка.
Пишні булочки / Фото: Qiong Cooking
Солодкості можна додати, трохи прикрасивши їх, ще гарячі, цукровою пудрою.
Рецепт з каналу Qiong Cooking.
Пишні булочки
Пишні булочки / Фото: Qiong Cooking
Інгредієнти:
- 230 г теплого молока;
- 0,5 ст. л. сухих дріжджів;
- 3 ст. л. цукру;
- яйце;
- 1 ст. л. олії;
- 350 г борошна;
- 0,5 ч. л. солі.
Рецепт неймовірних шведських булочок з корицею та кардамоном читайте тут.
Як приготувати:
- У тепле молоко додати дріжджі. Додати цукор, збити яйце, влити олію і ретельно перемішати до повного розчинення дріжджів.
- Додати просіяне борошно і сіль, вимісити тісто лопаткою. Накрити плівкою та залишити мінімум на одну годину.
- Перемішати тісто лопаткою, щоб випустити повітря. На припорошеній борошном поверхні розділити тісто на дев'ять частин.
- Сформувати булочки та дати їм відпочити 15 хвилин. Викласти на застелене деко, накрити плівкою і залишити мінімум на одну годину.
- Випікати в розігрітій до 175 градусів духовці 22 хвилини, останні 8 хвилин випікайте булочки, накривши їх фольгою.
Як формувати ці булочки докладніше дивіться у відео.