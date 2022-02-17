Рецепт квасолевого супу Сенату США від 1903 року, який подають і сьогодні

Ми знаємо, що у США до супів ставляться дуже позитивно. Про один такий, весільний, ми розповідали докладно.
Легендарний, як часто його називають, суп Сенату США вперше з'явився в сенатському ресторані на самому початку 1900-их і готувався щодня.
Квасолевий суп сенату США / Фото: unpeeledjournal.com
Виняток був у вересні 1943 року. Тоді, через війну, не було потрібної кількості квасолі.
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Отже, на початку ХХ століття сенатор від Айдахо Фред Дюбюа запропонував кухарям свій рецепт квасолевого супу.
Невдовзі, за кілька років, сенатор від Міннесоти – Кнут Нельсон – запропонував свій рецепт. Його готують і сьогодні. Він же буде нижче.
Відмінності: у суп Дюбуа додавалося трохи картоплі, вона варилася разом з копченим м'ясом, і стебла селери.
У супі Кнута Нельсона ні картоплі, ні селери немає.
Рецепт людини, яка особисто куштувала цей суп, знайшли на сайті Unpeeledjournal.com.
Квасолевий суп сенату США
Інгредієнти:
- 450 г білої квасолі;
- 350 г шинки або копченої свинини;
- 2 літри холодної води;
- 1 цибулина, нарізана кубиками;
- 1 ст. л. вершкового масла.
- сіль, перець.
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Як приготувати:
- Промиту квасолю помістіть у велику каструлю з двома літрами холодної води та нарізаною шинкою.
- Доведіть до кипіння, потім зменште вогонь і варіть, періодично помішуючи, доки квасоля повністю не розм'якне.
- Заберіть шинку і відкладіть.
- Обсмажте цибулю на вершковому маслі та додайте в суп. Поверніть шинку в суп, перемішайте.
- Доведіть до смаку сіллю та перцем і готуйте ще кілька хвилин.