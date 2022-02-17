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Рецепт квасолевого супу Сенату США від 1903 року, який подають і сьогодні

Ірина Маслова
17 лютого, 17:24
Це густий і дуже наваристий суп. Порада – варити квасолю разом із шинкою або копченою свининою, щоби бобові максимально просочилися потрібними ароматами та смаками

Ми знаємо, що у США до супів ставляться дуже позитивно. Про один такий, весільний, ми розповідали докладно.

Легендарний, як часто його називають, суп Сенату США вперше з'явився в сенатському ресторані на самому початку 1900-их і готувався щодня.

Квасолевий суп сенату США / Фото: unpeeledjournal.com

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Виняток був у вересні 1943 року. Тоді, через війну, не було потрібної кількості квасолі.

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Отже, на початку ХХ століття сенатор від Айдахо Фред Дюбюа запропонував кухарям свій рецепт квасолевого супу.

Невдовзі, за кілька років, сенатор від Міннесоти – Кнут Нельсон – запропонував свій рецепт. Його готують і сьогодні. Він же буде нижче.

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Відмінності: у суп Дюбуа додавалося трохи картоплі, вона варилася разом з копченим м'ясом, і стебла селери.

У супі Кнута Нельсона ні картоплі, ні селери немає.

Рецепт людини, яка особисто куштувала цей суп, знайшли на сайті Unpeeledjournal.com.

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Квасолевий суп сенату США

Квасоляний суп сенату США / Фото: unpeeledjournal.com

Інгредієнти:

  • 450 г білої квасолі;
  • 350 г шинки або копченої свинини;
  • 2 літри холодної води;
  • 1 цибулина, нарізана кубиками;
  • 1 ст. л. вершкового масла.
  • сіль, перець.

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Як приготувати:

  1. Промиту квасолю помістіть у велику каструлю з двома літрами холодної води та нарізаною шинкою.
  2. Доведіть до кипіння, потім зменште вогонь і варіть, періодично помішуючи, доки квасоля повністю не розм'якне.
  3. Заберіть шинку і відкладіть.
  4. Обсмажте цибулю на вершковому маслі та додайте в суп. Поверніть шинку в суп, перемішайте.
  5. Доведіть до смаку сіллю та перцем і готуйте ще кілька хвилин.