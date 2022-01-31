Рецепт фрикадельок "Голова лева" – найулюбленіших китайцями на їхній Новий рік

Продовжуємо підготовку до зустрічі року Тигра, який розпочнеться 1 лютого вранці. Ми ділилися рецептом соковитої оксамитової курки, тепер дізнаємося, як приготувати фрикадельки "Голова лева".

Лев для китайців – символ процвітання, сили та енергії. Традиційно цю страву готують на парі разом з капустою, ще фрикадельки можна запекти.

Фрикадельки "Голова лева" / Фото: instagram.com/jiadai14

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Подаються із соусом на основі соєвого. Але до "Голів лева" можна приготувати і імбирно-медовий, і навіть вершковий соуси.

У рецепті від Аheadofthyme.com є солодкий рисовий соус мірин (дві столові ложки). Нічого страшного, якщо його не буде у складі фрикадельок.

Фрикадельки "Голова лева" на китайський Новий рік

Фрикадельки "Голова лева" / Фото: www.aheadofthyme.com

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Інгредієнти для фрикадельок:

450 г свинячого фаршу;

½ склянки панірувальних сухарів;

2 великі яйця;

¼ склянки зеленої цибулі, дрібно нарізаної;

2 ст. л. соєвого соусу;

1 ч. л. кунжутної олії;

½ ст. л. коричневого цукру;

1 ч. л. свіжого імбиру, натертого;

1 ч. л. подрібненого часнику;

1 ч. л. солі;

½ ч. л. меленого чорного перцю.

Для соусу:

¼ склянки соєвого соусу;

¼ склянки курячого бульйону;

2 ст. л. коричневого цукру;

1 ч. л. кунжутної олії;

½ ст. л. борошна (або кукурудзяного крохмалю).

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Як приготувати: