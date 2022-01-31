Рецепт фрикадельок "Голова лева" – найулюбленіших китайцями на їхній Новий рік

Продовжуємо підготовку до зустрічі року Тигра, який розпочнеться 1 лютого вранці. Ми ділилися рецептом соковитої оксамитової курки, тепер дізнаємося, як приготувати фрикадельки "Голова лева".
Лев для китайців – символ процвітання, сили та енергії. Традиційно цю страву готують на парі разом з капустою, ще фрикадельки можна запекти.
Фрикадельки "Голова лева" / Фото: instagram.com/jiadai14
Подаються із соусом на основі соєвого. Але до "Голів лева" можна приготувати і імбирно-медовий, і навіть вершковий соуси.
У рецепті від Аheadofthyme.com є солодкий рисовий соус мірин (дві столові ложки). Нічого страшного, якщо його не буде у складі фрикадельок.
Фрикадельки "Голова лева" на китайський Новий рік
Інгредієнти для фрикадельок:
- 450 г свинячого фаршу;
- ½ склянки панірувальних сухарів;
- 2 великі яйця;
- ¼ склянки зеленої цибулі, дрібно нарізаної;
- 2 ст. л. соєвого соусу;
- 1 ч. л. кунжутної олії;
- ½ ст. л. коричневого цукру;
- 1 ч. л. свіжого імбиру, натертого;
- 1 ч. л. подрібненого часнику;
- 1 ч. л. солі;
- ½ ч. л. меленого чорного перцю.
Для соусу:
- ¼ склянки соєвого соусу;
- ¼ склянки курячого бульйону;
- 2 ст. л. коричневого цукру;
- 1 ч. л. кунжутної олії;
- ½ ст. л. борошна (або кукурудзяного крохмалю).
Ще спробуйте найдавніші парові булочки з Китаю – бао. Їхній рецепт знайдете тут .
Як приготувати:
- У великій мисці змішайте свинину з панірувальними сухарями, яйцями, зеленою цибулею, соєвим соусом, кунжутною олією, коричневим цукром, імбиром, часником, сіллю та перцем. Добре перемішайте до однорідної консистенції.
- Розділіть на 5 рівних частин і руками скачайте фрикадельки.
- Помістіть фрикадельки у форму для випічки, застелену пергаментом, і готуйте в попередньо розігрітій до 180 духовці градусів 40 хвилин.
- Для соусу з'єднайте соєвий соус, курячий бульйон, коричневий цукор, кунжутну олію та борошно. Добре перемішайте, доки борошно та цукор не розчиняться.
- Перелийте соус у неглибоку каструлю та нагрівайте на середньому вогні 3-4 хвилини. Безперервно перемішуйте, доки не буде досягнуто бажаної консистенції.
- Додайте фрикадельки в каструлю і добре перемішайте, щоб вони рівномірно покрилися соусом. Прикрасьте зеленою цибулею і подавайте теплими з тарілкою відвареного рису, поливши зверху соусом зі сковороди.