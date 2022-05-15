Рецепт хліба екмек з Туреччини – він буде м'яким та пишним

Для багатьох найбільша хлібна країна у світі – Німеччина, це справді так. Але поруч з нею стоїть Туреччина. Тут теж його багато печуть і на кожному розі.

Єдине, що може змагатися там з хлібом, то це їхні легендарні бублики симіти з кунжутом.

Турецький хліб екмек

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Щодо едмека, то це довгастий хліб з великим надрізом по всій довжині. Перед випіканням посипте його манкою або кукурудзяним борошном.

Тісто розстоюється кілька разів і завжди під плівкою або рушником. Випікайте в розігрітій до 220 градусів духовці.

Рецепт з каналу Schnell Lecker Schön.

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Турецький хліб екмек

Турецький хліб екмек – рецепт

Інгредієнти:

350 мл теплої води;

7-10 г сухих дріжджів;

по 1 ч. л. цукру, солі;

500 г борошна;

4 ст. л. олії.

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Як приготувати:

У теплу воду додати сухі дріжджі, цукор та перемішати. Залишити на 5 хвилин. Борошно (400 г) просіяти, додати сіль. Добре перемішати. Влити дріжджі, олію та замісити тісто. Додати борошно (100 г), знову перемішати. Накрити плівкою і залишити в теплому місці на годину. Викласти тісто на припилену борошном поверхню і злегка вимісити. Поділити на дві частини. Сформувати кульки, накрити рушником та залишити на столі на 15-20 хвилин. Пальцями надати кожній частині прямокутну форму і, починаючи з одного кінця, загорнути краї тіста донизу у вигляді трикутника. Викласти на застелене деко, накрити рушником і залишити в теплому місці на 15 хвилин. Змастити водою і зробити один поздовжній надріз. Випікати 30-35 хвилин за 220 градусів.

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