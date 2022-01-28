Рецепт курячих оладок із помідорами та броколі – їх оцінять і діти теж

Це той випадок, коли потрібно самому ситно поїсти вранці й так само нагодувати дитину. Зрозуміло, діти люблять усе незвичайне, наприклад, крихітні оладки, які підірвали Instagram, їм би сподобалися.
А коли хочеться, щоб дитина з'їла м'ясо та овочі – потрібно скористатися цим рецептом.
Курячі оладки з філе / Фото: freepik.com
Словом, заховати броколі в смачні курячі оладки вам вдасться.
Рецепт зі сторінки pp.food_recepts.
Оладки з курячого філе з броколі та помідорами
Оладки з курячого філе з броколі та помідорами / Фото: instagram.com/pp.food_recepts/
Інгредієнти:
- куряче філе – 700 г;
- броколі – 150 г;
- помідори – 200 г;
- яйце – 2 шт.;
- сметана 10% – 100 г;
- цибуля – 1 шт.;
- сир – 50 г
- борошно цільнозернове – 100-120 г. ⠀⠀
Тут дізнаєтесь, як посмажити суперпишні гарбузові оладки з ароматним соусом.
Як приготувати:⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- Куряче філе нарізати на дрібні шматочки. Броколі потримати в окропі дві-три хвилини і порізати.
- Цибулю та помідори порізати кубиками. Сир потерти на дрібній терці. Змішати усі інгредієнти.
- Обсмажити з двох боків на повільному вогні, накривши кришкою.