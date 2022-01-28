Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Їжа

Рецепт курячих оладок із помідорами та броколі – їх оцінять і діти теж

Ірина Маслова
28 січня, 07:02
І що важливо, ви нагодуєте чадо не тільки м'ясом, а й овочами. Броколі перед подрібненням потрібно потримати в окропі, а філе дуже дрібно нарізати

Це той випадок, коли потрібно самому ситно поїсти вранці й так само нагодувати дитину. Зрозуміло, діти люблять усе незвичайне, наприклад, крихітні оладки, які підірвали Instagram, їм би сподобалися.

А коли хочеться, щоб дитина з'їла м'ясо та овочі – потрібно скористатися цим рецептом.

Курячі оладки з філе / Фото: freepik.com

Реклама

Словом, заховати броколі в смачні курячі оладки вам вдасться.

Рецепт зі сторінки pp.food_recepts.

Оладки з курячого філе з броколі та помідорами

Оладки з курячого філе з броколі та помідорами / Фото: instagram.com/pp.food_recepts/

Реклама

Інгредієнти:

  • куряче філе – 700 г;
  • броколі – 150 г;
  • помідори – 200 г;
  • яйце – 2 шт.;
  • сметана 10% – 100 г;
  • цибуля – 1 шт.;
  • сир – 50 г
  • борошно цільнозернове – 100-120 г. ⠀⠀

Тут дізнаєтесь, як посмажити суперпишні гарбузові оладки з ароматним соусом.

Як приготувати:⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Реклама
  1. Куряче філе нарізати на дрібні шматочки. Броколі потримати в окропі дві-три хвилини і порізати.
  2. Цибулю та помідори порізати кубиками. Сир потерти на дрібній терці. Змішати усі інгредієнти.
  3. Обсмажити з двох боків на повільному вогні, накривши кришкою.