Рецепт курячих оладок із помідорами та броколі – їх оцінять і діти теж

Це той випадок, коли потрібно самому ситно поїсти вранці й так само нагодувати дитину. Зрозуміло, діти люблять усе незвичайне, наприклад, крихітні оладки, які підірвали Instagram, їм би сподобалися.

А коли хочеться, щоб дитина з'їла м'ясо та овочі – потрібно скористатися цим рецептом.

Курячі оладки з філе / Фото: freepik.com

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Словом, заховати броколі в смачні курячі оладки вам вдасться.

Рецепт зі сторінки pp.food_recepts.

Оладки з курячого філе з броколі та помідорами

Оладки з курячого філе з броколі та помідорами / Фото: instagram.com/pp.food_recepts/

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Інгредієнти:

куряче філе – 700 г;

броколі – 150 г;

помідори – 200 г;

яйце – 2 шт.;

сметана 10% – 100 г;

цибуля – 1 шт.;

сир – 50 г

борошно цільнозернове – 100-120 г. ⠀⠀

Тут дізнаєтесь, як посмажити суперпишні гарбузові оладки з ароматним соусом.

Як приготувати:⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀

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