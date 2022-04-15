Рецепт на Песах – як приготувати курячі котлети з мацою

Песах – одне з найважливіших юдейських свят. Про гастрономічні традиції та рецепти цього дня ми писали.

Тепер пропонуємо приготувати ніжні курячі котлети з мацою. Маца – головна на це свято, її використовують у багатьох стравах.

Котлети з мацою на Песах / Фото: Pinterest

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Щодо котлет, то цибуля для них обсмажується окремо. Кількість маци залежить від вашого смаку.

Рецепт котлет знайшли на сайті www.kuroed.com.

Як легко зробити мацу

Рецепт маци / Фото: instagram.com/psycholog.na.kuchne

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Візьміть 250 г просіяного борошна. Додайте 100 мл води, замісіть щільне тісто.

Тепер його потрібно розділити на частини та розкачати так, щоб тісто імістилося в сковороді. Потім наколіть виделкою кожну заготівлю та смажте на сухій сковороді.

Курячі котлети з мацою

Курячі котлети на Песах / Фото: Depositphotos

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Інгредієнти:

2-3 маци;

1-2 яйця;

2 курячих філе;

маленька цибулина;

сіль та перець – за смаком;

панірувальні сухарі.

Тут дізнаєтесь, як приготувати легендарні котлети "Валленберг".

Як приготувати: