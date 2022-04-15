Рецепт на Песах – як приготувати курячі котлети з мацою

Песах – одне з найважливіших юдейських свят. Про гастрономічні традиції та рецепти цього дня ми писали.
Тепер пропонуємо приготувати ніжні курячі котлети з мацою. Маца – головна на це свято, її використовують у багатьох стравах.
Котлети з мацою на Песах / Фото: Pinterest
Щодо котлет, то цибуля для них обсмажується окремо. Кількість маци залежить від вашого смаку.
Рецепт котлет знайшли на сайті www.kuroed.com.
Як легко зробити мацу
Рецепт маци / Фото: instagram.com/psycholog.na.kuchne
Візьміть 250 г просіяного борошна. Додайте 100 мл води, замісіть щільне тісто.
Тепер його потрібно розділити на частини та розкачати так, щоб тісто імістилося в сковороді. Потім наколіть виделкою кожну заготівлю та смажте на сухій сковороді.
Курячі котлети з мацою
Курячі котлети на Песах / Фото: Depositphotos
Інгредієнти:
- 2-3 маци;
- 1-2 яйця;
- 2 курячих філе;
- маленька цибулина;
- сіль та перець – за смаком;
- панірувальні сухарі.
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Як приготувати:
- Мацу розламати на шматочки, запарити окропом та відставити на кілька хвилин.
- Очистити і вимити цибулю, нарізати її невеликими кубиками і підсмажити до золотавого кольору на невеликій кількості олії.
- Куряче філе вимити, кілька разів перекрутити через м'ясорубку, додати смажену цибулю, перемішати.
- Запарену мацу відкинути на друшляк, перекрутити віджату мацу через м'ясорубку і додати її до курячого фаршу.
- Додати в курячий фарш з мацою та смаженою цибулею яйця, все ретельно перемішати, посолити та поперчити до смаку.
- Сформувати котлети, запанувати та обсмажити до золотавого кольору на розпеченій сковороді з розігрітою олією.
- Накрити кришкою та готувати 5-10 хвилин.