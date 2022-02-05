Рецепт помаранчевого картопляного пюре гюцпот – уся справа в моркві

Картопляне пюре любимо не лише ми. У Данії та Нідерландах готують його багато та по-різному. Наприклад, стампот – красива страва із сиром брі та зеленою цибулею.
На гюцпот теж приємно дивитися, воно помаранчеве із золотавим відтінком завдяки обсмаженій цибулі та моркві серед інгредієнтів.
Картопляне пюре гюцпот / Фото: instagram.com/eugenia_emely/
Овочі для цього пюре можна запекти або відварити. Подавати зі смаженим беконом або до ковбасок.
Рецепт зі сторінки paprikakorica777.
Картопляне пюре гюцпот
Картопляне пюре гюцпот / Фото: instagram.com/paprikakorica777/
Інгредієнти:
- 800 г картоплі;
- 2 шт. цибуля велика;
- 3 шт. морква;
- 1 шт. лаврове листя;
- 200 мл вершки або молоко;
- 100 г вершкове масло;
- сіль, перець – за смаком.
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Як приготувати:
- Картоплю відварити у підсоленій воді з лавровим листям.
- Цибулю нарізати невеликим кубиком, моркву натерти.
- У сковорідці розігріти третину вершкового масла, обсмажити цибулю і моркву до золотавості. Посолити.
- З картоплі злити воду, прибрати лаврове листя, влити гаряче молоко або вершки, вершкове масло, додати мелений перець за смаком. Додати приблизно третину цибулі з морквою.
- Розім'яти картоплю у пюре. Викласти решту цибулі та моркви, ретельно перемішати. Довести до смаку сіллю та перцем.
- Прикрасити зеленню або шматочками обсмаженого бекону.