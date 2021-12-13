Рецепт здобних булочок, які колись коштували 9 копійок

Пишні та неймовірно смачні булочки за 9 копійок у багатьох викличуть трепет. По них охоче бігли до магазину та під час шкільних перерв до їдалень.
Якщо сметанні коржики були величезними, близько 14 сантиметрів у діаметрі, то ці здобні булочки були набагато меншими. Але ж високими.
Здобні булочки за 9 копійок / Фото: instagram.com/vita.moms/
Хтось їв їх просто так, хтось розрізав навпіл і потім з'єднував вершковим маслом. Та що казати, коли вони не з'їдалися, то їх успішно перетворювали на смачні сухарики.
У рецепті від vita.moms є сухі або живі дріжджі, фубдлогерка рекомендує брати живі.
Здобні булочки з дитинства
Інгредієнти:
- по 250 мл молока, води;
- 30 г живих дріжджів або 16 г сухих (живі краще)
- 100 г вершкового масла;
- 150 г цукру;
- 2 яйця;
- 1 кг борошна;
- дрібка солі.
Хрумке посипання:
- по 1 ст. л. холодного вершкового масла, цукру;
- 2 ст. л. борошна.
Як приготувати:
- Тепле молоко та воду змішати з цукром та дріжджами. Додати 3 ст. л. борошна, перемішати і поставити опару на 10 хвилин у тепле місце. Коли опара буде готова, перелити у велику каструлю, вбити яйця, додати сіль, масло кімнатної температури, борошно.
- Вимісити еластичне тісто, воно має трохи липнути до рук. Накрити рушником і дати підійти у теплому місці. Тісто має збільшитися вдвічі. Потім обім'яти.
- Деко змастити маслом і сформувати булочки. Змастити жовтком.
- Для посипання перетерти вершкове масло з цукром і борошном, посипати булочки. Можна додати родзинки.
- Випікати за 180 градусів на режимі верх/низ до рум'яності.