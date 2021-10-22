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Рецепт вершкового супу з куркою і овочами для смачного завершення дня

Ірина Маслова
22 жовтня, 18:54
У цього супу кремова текстура, адже деякі його інгредієнти треба подрібнити в блендері. З овочів – цвітна капуста, морква, зелений горошок і картопля

Текстурний, ароматний і зігрівальний суп – це максимально вдалий вибір до вечері. Та й обіду теж. На сайті для прихильників смачної і здорової їжі – Аmbitiouskitchen.com – є чудовий рецепт курячого супу.

Готується на грудках і з цвітною капустою, картоплею, морквою і зеленим горошком. Щоб відтворити цей насправді цікавий рецепт, познайомтеся з лайфхаками для ідеально приготовленого супу.

Курячий суп / Фото: www.eatthis.com

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Курячий суп з овочами

Інгредієнти:

  • 400 г курячої грудки, нарізаної кубиками;
  • 1 біла цибулина, нарізана;
  • 2 великі моркви, нарізані скибочками;
  • 250 г нарізаної кубиками картоплі;
  • 250 г дрібно нарізаної цвітної капусти;
  • 1 ч. л. сушеного чебрецю;
  • 2 склянки молока;
  • 3 склянки курячого бульйону;
  • 1 склянка свіжого або замороженого горошку;
  • оливкова олія;
  • сіль, перець, спеції – за смаком.

Як приготувати:

  1. Поставте сковороду на середній вогонь. Додайте оливкову олію. Щойно олія стане гарячою, додайте нарізану кубиками курячу грудку і рясно приправте сіллю і перцем. Готуйте курку 4-6 хвилин. Перекладіть у миску.
  2. У тій же сковороді обсмажте нарізану цибулю, нарізану моркву, нарізану кубиками картоплю, нарізану кубиками цвітну капусту і чебрець. Обсмажуйте кілька хвилин, доки цибуля не стане м'якою, потім додайте молоко, курячий бульйон, сіль і перець. Дайте суміші покипіти на повільному вогні 10 хвилин або доки картопля не стане м'якою.
  3. Потім 3 склянки супу подрібніть у блендері. Перекладіть пюре назад у каструлю.
  4. Додайте варену курку і заморожений горошок. Дайте покипіти ще 5-10 хвилин, щоб вона суп загустів. Додайте ще солі та перцю, якщо треба. Подавати з крекерами.

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