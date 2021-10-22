Рецепт вершкового супу з куркою і овочами для смачного завершення дня

Текстурний, ароматний і зігрівальний суп – це максимально вдалий вибір до вечері. Та й обіду теж. На сайті для прихильників смачної і здорової їжі – Аmbitiouskitchen.com – є чудовий рецепт курячого супу.
Готується на грудках і з цвітною капустою, картоплею, морквою і зеленим горошком. Щоб відтворити цей насправді цікавий рецепт, познайомтеся з лайфхаками для ідеально приготовленого супу.
Курячий суп / Фото: www.eatthis.com
Курячий суп з овочами
Інгредієнти:
- 400 г курячої грудки, нарізаної кубиками;
- 1 біла цибулина, нарізана;
- 2 великі моркви, нарізані скибочками;
- 250 г нарізаної кубиками картоплі;
- 250 г дрібно нарізаної цвітної капусти;
- 1 ч. л. сушеного чебрецю;
- 2 склянки молока;
- 3 склянки курячого бульйону;
- 1 склянка свіжого або замороженого горошку;
- оливкова олія;
- сіль, перець, спеції – за смаком.
Як приготувати:
- Поставте сковороду на середній вогонь. Додайте оливкову олію. Щойно олія стане гарячою, додайте нарізану кубиками курячу грудку і рясно приправте сіллю і перцем. Готуйте курку 4-6 хвилин. Перекладіть у миску.
- У тій же сковороді обсмажте нарізану цибулю, нарізану моркву, нарізану кубиками картоплю, нарізану кубиками цвітну капусту і чебрець. Обсмажуйте кілька хвилин, доки цибуля не стане м'якою, потім додайте молоко, курячий бульйон, сіль і перець. Дайте суміші покипіти на повільному вогні 10 хвилин або доки картопля не стане м'якою.
- Потім 3 склянки супу подрібніть у блендері. Перекладіть пюре назад у каструлю.
- Додайте варену курку і заморожений горошок. Дайте покипіти ще 5-10 хвилин, щоб вона суп загустів. Додайте ще солі та перцю, якщо треба. Подавати з крекерами.