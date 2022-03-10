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Рецепт супу з кількою в томаті – готується з рисом та картоплею

Ірина Маслова
10 березня, 07:03
Приготувати цей суп максимально просто, авторка рецепта не пропонує пасерувати цибулю та моркву. Овочі варяться разом з рисом

Це суп із серії "Швидко і легко", буквально за 15-20 хвилин можна приготувати першу зігрівальну страву з рибними консервами.

Плюс кільки в тому, що вона в томатному соусі, він теж потрапить у суп, віддаючи свій смак.

Суп з кількою у томаті / Фото: instagram.com/abdrafigova_guzel

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Рецепт фудблогерки abdrafigova_guzel.

Суп з кількою у томаті

Суп з кількою у томаті / Фото: instagram.com/abdrafigova_guzel

Інгредієнти:

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  • картопля – 3 шт.;
  • морква – 1 шт.;
  • цибуля ріпчаста – 1 шт.;
  • рис – 1 склянка;
  • кілька в томатному соусі – 1 бляшанка;
  • вода – 2 літри;
  • лаврове листя – 1 шт.;
  • сіль, перець – за смаком;
  • зелень.

Тут дізнаєтеся, як зробити і салат, і гарнір водночас – потрібні консервована квасоля та гриби.

Як приготувати:

  1. Картоплю нарізати дрібними кубиками. Цибулю дрібно нарізати, моркву крупно натерти.
  2. У каструлю викласти нарізані овочі, засипати рис, додати сіль, перець, лаврове листя. Залити холодною водою, довести до кипіння, зменшити вогонь та варити 30-40 хвилин.
  3. Додати кільку разом з томатним соусом. Довести суп до кипіння, проварити 5 хвилин.