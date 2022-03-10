Рецепт супу з кількою в томаті – готується з рисом та картоплею

Це суп із серії "Швидко і легко", буквально за 15-20 хвилин можна приготувати першу зігрівальну страву з рибними консервами.
Плюс кільки в тому, що вона в томатному соусі, він теж потрапить у суп, віддаючи свій смак.
Суп з кількою у томаті / Фото: instagram.com/abdrafigova_guzel
Рецепт фудблогерки abdrafigova_guzel.
Суп з кількою у томаті
Суп з кількою у томаті / Фото: instagram.com/abdrafigova_guzel
Інгредієнти:
- картопля – 3 шт.;
- морква – 1 шт.;
- цибуля ріпчаста – 1 шт.;
- рис – 1 склянка;
- кілька в томатному соусі – 1 бляшанка;
- вода – 2 літри;
- лаврове листя – 1 шт.;
- сіль, перець – за смаком;
- зелень.
Тут дізнаєтеся, як зробити і салат, і гарнір водночас – потрібні консервована квасоля та гриби.
Як приготувати:
- Картоплю нарізати дрібними кубиками. Цибулю дрібно нарізати, моркву крупно натерти.
- У каструлю викласти нарізані овочі, засипати рис, додати сіль, перець, лаврове листя. Залити холодною водою, довести до кипіння, зменшити вогонь та варити 30-40 хвилин.
- Додати кільку разом з томатним соусом. Довести суп до кипіння, проварити 5 хвилин.