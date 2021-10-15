Рецепт японського бавовняного чизкейка, схожого на хмару

Сьогодні майже в кожній країні є свій особистий чизкейк: у США наш улюблений "Нью-Йорк", в Іспанії – неймовірний з обпаленою скоринкою баскський. Цей же, бавовняний з Японії, щось середнє між суфле і мусом – так кажуть про це сирне диво. Неповторна текстура досягається шляхом старанного збивання яєць, йому не потрібна основа, хіба що трохи кукурудзяного крохмалю в тісто.
Автор рецепта – Томотаро Кузуно. Створено бавовняний чизкейк у 1969 році. Тоді, після поїздки в Берлін, шеф-кухар був натхненний місцевим сирним тортом і створив свою версію, подібну до якої поки що ніхто не придумав.
Японський бавовняний чизкейк / Фото: instagram.com/buck_a_ruu_1225/
Японський бавовняний чизкейк
Японський бавовняний чизкейк – рецепт / Фото: instagram.com/putimimin/
Інгредієнти:
- 60 г вершкового масла;
- 100 мл молока;
- 250 г маскарпоне або крем-сиру;
- 6 яєць;
- по 40 г борошна, кукурудзяного крохмалю;
- 30 мл лимонного соку;
- 150 г цукру;
- 50 г білого шоколаду (за бажанням);
- дрібка солі.
Як приготувати:
- Ємність для замішування поставити на водяну баню і додати сир, вершкове масло і молоко. Перемішати до однорідної маси. Охолодити. Якщо є білий шоколад, то його потрібно розтопити на водяній в бані та додати у вершкову суміш.
- Відокремити білки від жовтків. У вершкову суміш ввести по одному жовтку і добре все перемішати. Додати сік лимона (15 мл).
- Просіяти борошно з крохмалем і перемішати.
- Окремо збити білки із сіллю і лимонним соком (15 мл), щойно маса почне пузиритися, частинами додати цукор. Збити до високих піків.
- Лопаткою додати білки у вершкову суміш і акуратно перемішати рухами зверху вниз.
- Форму застелити пекарським папером і вилити тісто. Форму потрібно поставить на водяну баню, щоб чизкейк не підгорів.
- Випікати 1 годину за 150 градусів. Вимкнути духовку і залишити японський бавовняний чизкейк на 30 хвилин.