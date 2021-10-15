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Рецепт японського бавовняного чизкейка, схожого на хмару

Ірина Маслова
15 жовтня, 12:05
Він не такий солодкий і щільний за текстурою, як звичний нам чизкейк, наприклад, "Нью-Йорк". Але менш калорійний. Його легкість досягається шляхом старанного збивання яєць

Сьогодні майже в кожній країні є свій особистий чизкейк: у США наш улюблений "Нью-Йорк", в Іспанії – неймовірний з обпаленою скоринкою баскський. Цей же, бавовняний з Японії, щось середнє між суфле і мусом – так кажуть про це сирне диво. Неповторна текстура досягається шляхом старанного збивання яєць, йому не потрібна основа, хіба що трохи кукурудзяного крохмалю в тісто.

Автор рецепта – Томотаро Кузуно. Створено бавовняний чизкейк у 1969 році. Тоді, після поїздки в Берлін, шеф-кухар був натхненний місцевим сирним тортом і створив свою версію, подібну до якої поки що ніхто не придумав.

Японський бавовняний чизкейк / Фото: instagram.com/buck_a_ruu_1225/

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Японський бавовняний чизкейк

Японський бавовняний чизкейк – рецепт / Фото: instagram.com/putimimin/

Інгредієнти:

  • 60 г вершкового масла;
  • 100 мл молока;
  • 250 г маскарпоне або крем-сиру;
  • 6 яєць;
  • по 40 г борошна, кукурудзяного крохмалю;
  • 30 мл лимонного соку;
  • 150 г цукру;
  • 50 г білого шоколаду (за бажанням);
  • дрібка солі.

Як приготувати:

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  1. Ємність для замішування поставити на водяну баню і додати сир, вершкове масло і молоко. Перемішати до однорідної маси. Охолодити. Якщо є білий шоколад, то його потрібно розтопити на водяній в бані та додати у вершкову суміш.
  2. Відокремити білки від жовтків. У вершкову суміш ввести по одному жовтку і добре все перемішати. Додати сік лимона (15 мл).
  3. Просіяти борошно з крохмалем і перемішати.
  4. Окремо збити білки із сіллю і лимонним соком (15 мл), щойно маса почне пузиритися, частинами додати цукор. Збити до високих піків.
  5. Лопаткою додати білки у вершкову суміш і акуратно перемішати рухами зверху вниз.
  6. Форму застелити пекарським папером і вилити тісто. Форму потрібно поставить на водяну баню, щоб чизкейк не підгорів.
  7. Випікати 1 годину за 150 градусів. Вимкнути духовку і залишити японський бавовняний чизкейк на 30 хвилин.

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