Рецепт японського бавовняного чизкейка, схожого на хмару

Сьогодні майже в кожній країні є свій особистий чизкейк: у США наш улюблений "Нью-Йорк", в Іспанії – неймовірний з обпаленою скоринкою баскський. Цей же, бавовняний з Японії, щось середнє між суфле і мусом – так кажуть про це сирне диво. Неповторна текстура досягається шляхом старанного збивання яєць, йому не потрібна основа, хіба що трохи кукурудзяного крохмалю в тісто.

Автор рецепта – Томотаро Кузуно. Створено бавовняний чизкейк у 1969 році. Тоді, після поїздки в Берлін, шеф-кухар був натхненний місцевим сирним тортом і створив свою версію, подібну до якої поки що ніхто не придумав.

Японський бавовняний чизкейк / Фото: instagram.com/buck_a_ruu_1225/

Реклама

Японський бавовняний чизкейк

Японський бавовняний чизкейк – рецепт / Фото: instagram.com/putimimin/

Інгредієнти:

60 г вершкового масла;

100 мл молока;

250 г маскарпоне або крем-сиру;

6 яєць;

по 40 г борошна, кукурудзяного крохмалю;

30 мл лимонного соку;

150 г цукру;

50 г білого шоколаду (за бажанням);

дрібка солі.

Як приготувати:

Реклама