Рецепти на Лазареву суботу – пиріг з тунцем та гречані млинці

Одне з найважливіших православних свят – Лазарева субота – передує Вербній неділі. Цього дня ламають вербу, щоб наступного дня віднести її до церкви.
Про традиційні страви на Великдень ми докладно розповідали, у Лазареву суботу готують пироги з рибою, різні каші, гречані млинці.
Рецепт на Лазареву суботу / Фото: Колаж: Сьогодні
В пиріг від yuliakoptelovaпотрібні мариновані огірки та трохи твердого сиру. Млинці за рецептом massage_lpg_evgeniya замішуються на молоці.
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Гречані млинці
Гречані млинці / Фото: instagram.com/massage_lpg_evgeniya
Інгредієнти:
- гречане борошно – 150 г;
- яйця – 2 шт.;
- дрібка солі солі;
- молоко – 250 мл;
- вода – 125 мл;
- олія.
Тут дізнаєтеся, як зробити красивий торт з морквяних млинців.
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Як приготувати:
- Додати до борошна яйця, сіль, холодне молоко. Перемішати вінчиком. Накрити плівкою не в контакт і прибрати в холодильник на 3 години.
- Влити в тісто крижану воду і знову збити вінчиком.
- Насмажити млинці до готовності.
Рибний пиріг з консервованим тунцем
Пиріг з тунцем / Фото: instagram.com/dvi_zhenya/
Інгредієнти:
- тісто листкове – 500 г;
- тунець консервований – 2 б.;
- цибуля, яйце – по 1 шт.;
- огірки солоні – 2-3 шт.;
- твердий сир – 100 г.
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Як приготувати:
- Обсмажити цибулю до м'якості та додати тунець. Готувати до випарювання рідини.
- Додати нарізані огірки, яйце та тертий сир. Перемішати.
- Тісто трохи розкачати та викласти начинку. Накрити другим листом, защипнути краї.
- За бажанням змастити яйцем і випікати в духовці, розігрітій до 180 градусів, близько 20 хвилин