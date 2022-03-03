Рецепти недорогих, але смачних та красивих закусок до 8 Березня

За бажанням навіть з найпростіших продуктів можуть вийти дуже гідні закуски. Це може бути грузинська закуска пхалі з білокачанної капусти.

Ці рецепти пропонуємо приготувати до 8 Березня.

Закуски до 8 Березня / Фото: Колаж: Сьогодні

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Сувлакі – страва грецька, рецепт редакційний. Щоби печінка була соковитою, вона нанизується на шпажки разом із салом та шматочками апельсина.

В начинку для пирога за рецептом tasy_o_pp, крім курки, можна додати трохи грецького йогурту.

Картопляний пиріг з куркою

Пиріг з куркою / Фото: Depositphotos

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Інгредієнти:

картопля – 650 г;

яйце – 2 шт.;

борошно – 30 г;

сіль, перець.

Начинка:

філе – 300 г;

печериці – 100 г;

йогурт грецький – 60 г;

яйце – 2 шт.

часник, сіль – за смаком.

сир – 30 г.

Тут читайте, як зробити легку та корисну закуску – паштет з квасолі та буряків.

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Як приготувати:

Картоплю відварити, подрібнити до пюре. Додати борошно, сіль, перець та яйце, перемішати. Викласти у форму, сформувати бортики. Для начинки дрібно нарізати курку, гриби та додати яйця, йогурт. Перемішати, додати сіль та перець, викласти на основу. Запікати 40 хвилин за 180 градусів, за 2-3 хвилини до готовності посипати тертим сиром.

Сувлакі з курячої печінки

Сувлакі з курячої печінки / Фото: Инстаграм

Інгредієнти:

печінка куряча – 400 г;

апельсин – 1 шт.

сало солоне – 50 г;

соєвий соус – 2 ст. л.;

сіль, приправа для курки, чорний перець – за смаком;

олія – 1 ч. л.

Тут ви знайдете цікавий рецепт для печінки, який з'явився у Венеції.

Як приготувати: