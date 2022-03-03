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Рецепти недорогих, але смачних та красивих закусок до 8 Березня

Ірина Маслова
3 березня, 10:43
Це сувлакі (шашлички) з курячої печінки з апельсинами, все запікається. Основа для пирога з куркою – це картопляне пюре

За бажанням навіть з найпростіших продуктів можуть вийти дуже гідні закуски. Це може бути грузинська закуска пхалі з білокачанної капусти.

Ці рецепти пропонуємо приготувати до 8 Березня.

Закуски до 8 Березня / Фото: Колаж: Сьогодні

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Сувлакі – страва грецька, рецепт редакційний. Щоби печінка була соковитою, вона нанизується на шпажки разом із салом та шматочками апельсина.

В начинку для пирога за рецептом tasy_o_pp, крім курки, можна додати трохи грецького йогурту.

Картопляний пиріг з куркою

Пиріг з куркою / Фото: Depositphotos

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Інгредієнти:

  • картопля – 650 г;
  • яйце – 2 шт.;
  • борошно – 30 г;
  • сіль, перець.

Начинка:

  • філе – 300 г;
  • печериці – 100 г;
  • йогурт грецький – 60 г;
  • яйце – 2 шт.
  • часник, сіль – за смаком.
  • сир – 30 г.

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Як приготувати:

  1. Картоплю відварити, подрібнити до пюре. Додати борошно, сіль, перець та яйце, перемішати.
  2. Викласти у форму, сформувати бортики.
  3. Для начинки дрібно нарізати курку, гриби та додати яйця, йогурт. Перемішати, додати сіль та перець, викласти на основу.
  4. Запікати 40 хвилин за 180 градусів, за 2-3 хвилини до готовності посипати тертим сиром.

Сувлакі з курячої печінки

Сувлакі з курячої печінки / Фото: Инстаграм

Інгредієнти:

  • печінка куряча – 400 г;
  • апельсин – 1 шт.
  • сало солоне – 50 г;
  • соєвий соус – 2 ст. л.;
  • сіль, приправа для курки, чорний перець – за смаком;
  • олія – 1 ч. л.

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Як приготувати:

  1. Курячу печінку помити, обсушити. Великий апельсин розрізати на дві частини, з однієї – вичавити сік прямо в печінку, також влити соєвий соус і додати трохи солі, приправу для курки і чорний перець. Перемішати та залишити на кілька годин для маринування.
  2. Другу частину апельсина порізати шматочками разом зі шкіркою, сало порізати тонкими скибочками. На вологі дерев'яні шпажки по черзі нанизати печінку, сало і шматочки апельсина.
  3. Шашлички викласти на застелене пергаментом і трохи змащене олією деко. Посипати приправою.
  4. Запікати спочатку за 230 градусів близько 10 хвилин, а потім за 160 градусів і запікати ще 15 хвилин.