З чорницею і фініками, з сиром і запечені – рецепти найсоковитіших пончиків

Пончики настільки смачні, що вони, особливі, є в кожній країні. У Німеччині, до слова, пишаються своїми великими берлінерами. Не можна сказати, що це корисна випічка, скоріше, навпаки. Але ті, що представлені нижче, гідні вашої уваги.

Джеймі Олівер на своєму сайті розмістив рецепт пончиків, які варяться спочатку в окропі, а потім обсмажуються в чорничному соусі. Сирні за рецептом фудблогерки lyu_lebedeva готуються у класичний спосіб – у добре розігрітій олії.

Рецепти пончиків / Фото: Колаж: Сьогодні

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А от пончики від natashakinko, для яких потрібна духовка, максимально для правильного харчування. Замість цукру там – ваш улюблений підсолоджувач.

Пончики від Джеймі Олівера

Пончики з фініками і чорницею / Фото: www.jamieoliver.com

Інгредієнти (на 4 великих пончики):

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100 г фініків;

150 г борошна (може знадобиться більше);

30 г меленого мигдалю;

1 велике яйце;

оливкова олія для смаження;

320 г чорниці;

1 ст. л. меду;

4 ст. л. грецького йогурту;

мелена кориця, за бажанням.

Як приготувати:

Прибрати кісточки з фініків і помістити в кухонний комбайн з борошном, меленим мигдалем, яйцем, невеликою дрібкою солі й 70 мл води. Коли тісто сформується, місити на присипаній борошном поверхні. Розкачайте тісто завтовшки 1,5 см. За допомогою склянки виріжте пончики, потім склянкою з меншим діаметром горлечка виріжте середину пончика. Використовуйте залишки тіста доти, доки воно не закінчиться. Смажте пончики у великій каструлі зі злегка киплячою водою впродовж 5 хвилин, дуже обережно перевертаючи їх. Дайте стекти воді. Поставте велику сковороду на середній вогонь з 1 столовою ложкою олії. Обсмажуйте пончики з усіх боків 10 хвилин. Покладіть на паперові серветки. У сковороду додайте чорницю та збризніть медом. Злегка підігрійте масу і обсмажте в них пончики, щоб вони просочилися чорничним соусом. Прикрасити корицею, подавати з йогуртом.

Пончики в духовці

Пончики в духовці / Фото: instagram.com/alina_bakes_at_home/

Інгредієнти:

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250 г сиру;

200 г борошна;

1 яйце;

3 ст. л. меду;

по 1 ст. л. олії, сметани;

по 1 ч. л. ванільного цукру, розпушувача;

дрібка солі;

цукрова пудра, джем – за бажанням.

Як приготувати:

Змішати всі інгредієнти. Залишити тісто в теплому місці на 30 хвилин. Сформувати пончики і випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 25 хвилин. Подавати з пудрою або джемом.

Сирні пончики з лимоном і корицею

Сирні пончики з лимоном і корицею / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

500 г сиру 9%;

3 шт. яйця;

110 г цукру;

350 г борошна;

6 г розпушувача;

ванілін, олія.

Як приготувати: