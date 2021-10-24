З яблуком, сиром і американський класичний – рецепти пирогів з гарбузом

Гарбуз у випічці дружить з усім. Неймовірно гарними є сирники і запіканки. У цій добірці цікаві рішення для пирогів, а саме – з яблуком, сиром, а також рецепт класичного американського пирога з гарбузом. До речі, останній можна сміливо готувати і до Геловіну.

Для яблучно-гарбузового пирога від фудблогера ilike.2bake в тісто потрібна манна крупа, а сир для рецепта від foodblogger_nara потрібно буде добре перетерти або замінити його рикотою.

Рецепти пирогів з гарбузом / Фото: Колаж: Сьогодні

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Якщо робитимете гарбузове пюре вперше, то після того, як ви його натрете, потрібно дати стекти зайвій рідині, щоб отримати насиченіший смак.

Класичний американський пиріг

Американський пиріг з гарбузом / Фото: www.taste.com.au

Інгредієнти:

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Цукор – 50 г

Кукурудзяний крохмаль – 1 ст. л.

Яйця – 2 шт.

Згущене молоко – 150 г

Гарбузове пюре – 250 г

Кориця – за смаком

Цукрова пудра, збиті вершки – для подачі

Для тіста:

Борошно – 250 г

Цукрова пудра – 50 г

Вершкове масло – 125 г

Жовток

Крижана вода – 1 ст. л.

Як приготувати:

Для тіста з'єднати борошно, цукор і масло в кухонному комбайні. Перемішувати, доки суміш не стане схожою на панірувальні сухарі. Додати жовток і крижану воду, перемішати. Сформувати корж у формі для випікання, злегка присипаній борошном, і поставити в холодильник під плівкою на 30 хвилин. Розігріти духовку до 180 градусів. На корж покласти пергамент і вантаж і випікати 10 хвилин. Прибрати вантаж і випікати ще 10 хвилин, остудити. Для крему змішати цукор і кукурудзяний крохмаль. Збити яйця, згущене молоко, гарбуз і корицю. Вилити на тісто і випікати від 45 до 50 хвилин, остудити і поставити в холодильник на 1 годину. Посипати пиріг цукровою пудрою. Подавати зі збитими вершками.

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Пиріг з гарбузом і яблуками

Пиріг с гарбузом і яблуками / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

Манка – 160 г

Борошно – 130 г

Цукор – 180 г

Молоко – 1 склянка

Розпушувач – 1 ч. л.

Вершкове масло – 30 г

Яблука – 2 шт.

М'якоть гарбуза – 250 г

Як приготувати:

Змішати всі сухі інгредієнти. Натерти на крупній тертці яблука і гарбуз. Викласти по черзі сухі інгредієнти і натерті яблука з гарбузом, акуратно розкладаючи лопаткою шари по формі. У молоко додати вершкове масло і на 30 секунд поставити в мікрохвильовку. Вилити в форму і виделкою зробити проколи, щоб рідина потрапила всередину. Випікати за 180 градусів, 35-40 хвилин.

Гарбузовий пиріг з рикотою

Гарбузовий пиріг з сиром / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

Борошно – 1 склянка

Розпушувач – 1 ч. л.

Цукор – 2 ст. л.

Масло вершкове – 70 г

Яйце 1 шт.

Для начинки:

Сир – 400 г

Гарбуз – 200 г

Сметана – 150 г

Яйця – 3 шт.

Цукор – 1 склянка

Крохмаль кукурудзяний – 4 ст. л.

Ваніль

Як приготувати: