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З яблуком, сиром і американський класичний – рецепти пирогів з гарбузом

Ірина Маслова
24 жовтня, 09:01
Для пирога з яблуком гарбуз треба натерти і додати до інших інгредієнтів. Решті – знадобиться гарбузове пюре. У рецепті американського пирога є згущене молоко

Гарбуз у випічці дружить з усім. Неймовірно гарними є сирники і запіканки. У цій добірці цікаві рішення для пирогів, а саме – з яблуком, сиром, а також рецепт класичного американського пирога з гарбузом. До речі, останній можна сміливо готувати і до Геловіну.

Для яблучно-гарбузового пирога від фудблогера ilike.2bake в тісто потрібна манна крупа, а сир для рецепта від foodblogger_nara потрібно буде добре перетерти або замінити його рикотою.

Рецепти пирогів з гарбузом / Фото: Колаж: Сьогодні

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Якщо робитимете гарбузове пюре вперше, то після того, як ви його натрете, потрібно дати стекти зайвій рідині, щоб отримати насиченіший смак.

Класичний американський пиріг

Американський пиріг з гарбузом / Фото: www.taste.com.au

Інгредієнти:

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  • Цукор – 50 г
  • Кукурудзяний крохмаль – 1 ст. л.
  • Яйця – 2 шт.
  • Згущене молоко – 150 г
  • Гарбузове пюре – 250 г
  • Кориця – за смаком
  • Цукрова пудра, збиті вершки – для подачі

Для тіста:

  • Борошно – 250 г
  • Цукрова пудра – 50 г
  • Вершкове масло – 125 г
  • Жовток
  • Крижана вода – 1 ст. л.

Як приготувати:

  1. Для тіста з'єднати борошно, цукор і масло в кухонному комбайні. Перемішувати, доки суміш не стане схожою на панірувальні сухарі.
  2. Додати жовток і крижану воду, перемішати. Сформувати корж у формі для випікання, злегка присипаній борошном, і поставити в холодильник під плівкою на 30 хвилин.
  3. Розігріти духовку до 180 градусів.
  4. На корж покласти пергамент і вантаж і випікати 10 хвилин. Прибрати вантаж і випікати ще 10 хвилин, остудити.
  5. Для крему змішати цукор і кукурудзяний крохмаль. Збити яйця, згущене молоко, гарбуз і корицю.
  6. Вилити на тісто і випікати від 45 до 50 хвилин, остудити і поставити в холодильник на 1 годину.
  7. Посипати пиріг цукровою пудрою. Подавати зі збитими вершками.

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Пиріг з гарбузом і яблуками

Пиріг с гарбузом і яблуками / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • Манка – 160 г
  • Борошно – 130 г
  • Цукор – 180 г
  • Молоко – 1 склянка
  • Розпушувач – 1 ч. л.
  • Вершкове масло – 30 г
  • Яблука – 2 шт.
  • М'якоть гарбуза – 250 г

Як приготувати:

  1. Змішати всі сухі інгредієнти. Натерти на крупній тертці яблука і гарбуз.
  2. Викласти по черзі сухі інгредієнти і натерті яблука з гарбузом, акуратно розкладаючи лопаткою шари по формі.
  3. У молоко додати вершкове масло і на 30 секунд поставити в мікрохвильовку.
  4. Вилити в форму і виделкою зробити проколи, щоб рідина потрапила всередину.
  5. Випікати за 180 градусів, 35-40 хвилин.

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Гарбузовий пиріг з рикотою

Гарбузовий пиріг з сиром / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • Борошно – 1 склянка
  • Розпушувач – 1 ч. л.
  • Цукор – 2 ст. л.
  • Масло вершкове – 70 г
  • Яйце 1 шт.

Для начинки:

  • Сир – 400 г
  • Гарбуз – 200 г
  • Сметана – 150 г
  • Яйця – 3 шт.
  • Цукор – 1 склянка
  • Крохмаль кукурудзяний – 4 ст. л.
  • Ваніль

Як приготувати:

  1. Для тісто масло порубати з борошном. Додати яйце і цукор, покласти в холодильник на 1 годину.
  2. Для начинки сир змішати з цукром, яйцями, ваніллю. Збити блендером до однорідного стану.
  3. Гарбуз нарізати на шматочки, протушкувати в каструлі з невеликою кількістю води до м'якості. Воду злити, блендером перебити гарбуз в пюре і додати крохмаль.
  4. Сирну масу розділити на дві частини. В одну додати пюре з гарбуза, ретельно перемішати. В іншу – 2 столові ложки крохмалю.
  5. Дня форми і боки вистелити пергаментом. Вікласти тісто.
  6. Залити столовою ложкою начинку. Можна чергувати сирну і гарбузову, щоб вийшла "зебра".
  7. Випікати в розігрітій до 170 градусів духовці впродовж 1 години.

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