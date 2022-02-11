Салат "Цезар" – смачний рецепт з мінімумом калорій

Ми знаємо, що класичний "Цезар" готується з анчоусами, звичніший нам з куркою теж максимально наблизився до класики.

Цей дієтичний і до того ж порівняно недорогий. Замість салату айсберг тут пекінська капуста. Її треба порвати руками.

Салат "Цезар" / Фото: Depositphotos

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Для грінок – цільнозерновий хліб, який обсмажується на сухій сковороді. Спеції додавайте за смаком.

Рецепт зі сторінки pp.food_recepts.

Салат "Цезар", дієтичний рецепт

Салат "Цезар", дієтичний рецепт / Фото: instagram.com/pp.food_recepts/

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Інгредієнти на одну порцію:

куряча грудка запечена, пекінська капуста – по 50 г;

чері – 100 г;

твердий сир або пармезан – 20 г;

йогурт натуральний – 30 г;

хліб цільнозерновий – 2 скибочки.

Тут знайдете рецепт нового бурякового салату, у його складі є обсмажені солоні огірки.

Як приготувати:

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