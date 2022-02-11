Салат "Цезар" – смачний рецепт з мінімумом калорій

Ми знаємо, що класичний "Цезар" готується з анчоусами, звичніший нам з куркою теж максимально наблизився до класики.
Цей дієтичний і до того ж порівняно недорогий. Замість салату айсберг тут пекінська капуста. Її треба порвати руками.
Салат "Цезар" / Фото: Depositphotos
Для грінок – цільнозерновий хліб, який обсмажується на сухій сковороді. Спеції додавайте за смаком.
Рецепт зі сторінки pp.food_recepts.
Салат "Цезар", дієтичний рецепт
Салат "Цезар", дієтичний рецепт / Фото: instagram.com/pp.food_recepts/
Інгредієнти на одну порцію:
- куряча грудка запечена, пекінська капуста – по 50 г;
- чері – 100 г;
- твердий сир або пармезан – 20 г;
- йогурт натуральний – 30 г;
- хліб цільнозерновий – 2 скибочки.
Тут знайдете рецепт нового бурякового салату, у його складі є обсмажені солоні огірки.
Як приготувати:
- Курячі грудки нарізати на невеликі кубики. Сир натерти або нарізати тонкими пластинами.
- Порвати руками пекінську капусту. Чері розрізати навпіл.
- Хліб нарізати кубиками та обсмажити.
- З'єднати всі інгредієнти та заправити йогуртом.