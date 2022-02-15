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Салат з тунцем та оливками з Іспанії – як приготувати і за що його люблять у цій країні

Ірина Маслова
15 лютого, 17:36
По-перше, тому що оливки і тунець – найулюбленіші інгредієнти в Іспанії, по-друге, цей салат, судячи зі складу, просто зобов'язаний бути смачним

Продовжуємо знайомитися з іспанським світом салатів. Як його уявляв Сальвадор Далі, тобто який салат він придумав особисто для себе і любив його безмежно, ми розповідали.

Цей салат, якщо вірити кулінарним історичним записам, став максимально популярним за часів Франциско Франко.

Іспанський салат з тунцем та оливками / Фото: instagram.com/restaurantgandul/

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А до Іспанії він потрапив з Франції. Треба сказати, що майонезу в цьому салаті має бути багато.

Тож є сенс приготувати соус самостійно.

Кажуть, що в Іспанії його люблять замовляти або готувати під келих пива. А в іншому в цьому салаті є все, що люблять іспанці – тунець та оливки.

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Цей салат від шеф-кухаря Карлоса Аргіньяно. Його рецепт знайшли на сайті Нogarmania.com.

Іспанський салат з тунцем від шеф-кухаря Карлоса Аргіньяно

Іспанський салат з тунцем від шеф-кухаря Карлоса Аргіньяно / Фото: www.hogarmania.com

Інгредієнти:

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  • 2-3 картоплини;
  • 4 моркви;
  • 2 яйця;
  • 20 фаршированих оливок;
  • 3 ст. л. консервованого горошку;
  • 200 г тунця в олії;
  • домашній майонез;
  • сіль, петрушка.

А як зробити японський картопляний салат, який у певному сенсі народився під впливом олів'є, дізнаєтесь тут.

Як приготувати:

  1. Картоплю відварити в мундирі. Відварити моркву та яйця. Овочі варити у підсоленій воді.
  2. Картоплю, моркву та яйця нарізати невеликими кубиками. Оливки дрібно нарізати.
  3. З'єднати всі інгредієнти, додати горошок та розкришений тунець. Заправити майонезом, додати сіль за смаком. Перемішати, прикрасити петрушкою.