Салат з тунцем та оливками з Іспанії – як приготувати і за що його люблять у цій країні

Продовжуємо знайомитися з іспанським світом салатів. Як його уявляв Сальвадор Далі, тобто який салат він придумав особисто для себе і любив його безмежно, ми розповідали.
Цей салат, якщо вірити кулінарним історичним записам, став максимально популярним за часів Франциско Франко.
Іспанський салат з тунцем та оливками / Фото: instagram.com/restaurantgandul/
А до Іспанії він потрапив з Франції. Треба сказати, що майонезу в цьому салаті має бути багато.
Тож є сенс приготувати соус самостійно.
Кажуть, що в Іспанії його люблять замовляти або готувати під келих пива. А в іншому в цьому салаті є все, що люблять іспанці – тунець та оливки.
Цей салат від шеф-кухаря Карлоса Аргіньяно. Його рецепт знайшли на сайті Нogarmania.com.
Іспанський салат з тунцем від шеф-кухаря Карлоса Аргіньяно
Інгредієнти:
- 2-3 картоплини;
- 4 моркви;
- 2 яйця;
- 20 фаршированих оливок;
- 3 ст. л. консервованого горошку;
- 200 г тунця в олії;
- домашній майонез;
- сіль, петрушка.
А як зробити японський картопляний салат, який у певному сенсі народився під впливом олів'є, дізнаєтесь тут.
Як приготувати:
- Картоплю відварити в мундирі. Відварити моркву та яйця. Овочі варити у підсоленій воді.
- Картоплю, моркву та яйця нарізати невеликими кубиками. Оливки дрібно нарізати.
- З'єднати всі інгредієнти, додати горошок та розкришений тунець. Заправити майонезом, додати сіль за смаком. Перемішати, прикрасити петрушкою.