Салати на Новий рік 2022 – абсолютно нові рецепти

Без салатів на Новий рік-2022 ніяк. Звісно, на столі стоятимуть традиційні та дуже улюблені. Але можна урізноманітнити їх тими варіянтами, які готувати ще доводилося.

Салати нижче відповідають вимогам Водяного Тигра до новорічного столу, тож їх можна готувати сміливо.

Салати на Новий рік-2022 / Фото: Depositphotos

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"Король столу" від amazing_kulinariya готується у вигляді рулету, формувати його потрібно у прямокутній тарілці. Для салату з креветками та овочами за рецептом gotovim_vk можливі дві заправки – на основі грецького йогурту або оливкової олії.

Салат "Пікова дама" від juliettaby, в ідеалі, має бути викладений у формі піки.

Салат "Пікова дама"

Салат "Пикова дама" / Фото: instagram.com/juliettaby

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Інгредієнти:

2 буряки середні, запекти в мундирі;

1 солоний огірок;

2 зубчики часнику;

40 г волоських горіхів;

1 яблуко несолодке;

майонез;

35 г чорносливу.

Як приготувати:

Буряк натерти на великій тертці. Чорнослив залити гарячою водою, щоб він пом'якшав, нарізати соломкою. Огірок нарізати. Часник натерти на дрібну тертку, яблуко – на велику. Волоські горіхи подрібнити. Усі інгредієнти перемішати та заправити майонезом. Верх салату посипати подрібненими горіхами.

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Салат з креветками та овочами

Салат з креветками та овочами / Фото: instagram.com/gotovim_vk/

Інгредієнти:

200 г відварні креветки;

по 2 шт. свіжі огірки, яйця;

1 шт. помідори;

маслини, сіль.

Для заправки 1:

2 ст. л. сметана 10% або грецький йогурт;

1 ч. л. діжонська гірчиця.

Для заправки 2:

2 ст. л. оливкова олія;

1 ч. л. діжонська гірчиця.

Як приготувати:

Нарізати усі інгредієнти, крім креветок. Для заправки на вибір ретельно змішати інгредієнти. Заправити салат, прикрасити за бажанням.

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Салат "Король столу"

Салат "Король столу" / Фото: instagram.com/amazing_kulinariya_/

Інгредієнти:

250-300 г куряче філе;

5-6 картопля;

по 4 курячі яйця, свіжий огірок;

50 г перетерті волоські горіхи;

50 г курага або чорнослив;

майонез для заправки.

Для прикраси салату:

бляшанка консервованого горошку;

твердий сир;

пучок кінзи;

гранат.

Як приготувати: