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Самса листкова та хрумка – для начинки беріть курячий фарш і картоплю

Ірина Маслова
2 травня, 10:03
Самса з Узбекистану, там вона гордість та надбання. Готується з різними начинками, перед випіканням прикрашається маком або кунжутом

Рецептом ще одних листкових пиріжків, мальтійських пастиці, ми ділилися. Самса теж листкова, одна з найдавніших серед сьогодні відомих і собі подібних.

Тісто для них практично таке, як для вареників. Тільки дуже тонко розкочується та рясно змащується вершковим маслом.

Як приготувати самсу / Фото: instagram.com/__mukasheva_g

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Перед формкою, тісто відправляється в морозилку на 25 хвилин. Ліпити самсу потрібно частинами, щоб тісто не встигало розтанути.

Саме за рахунок цього виходить шарувата та хрумка текстура пиріжків. На каналі Їжа на будь-який Смак дуже рекомендують стежити за температурою під час випікання.

Якщо вона буде нижчою за двісті градусів, самса не приготується, а якщо перетримати в духовці – самса стане сухою.

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Картоплю та цибулю для начинки намагайтеся нарізати дрібно, для цього рецепта використовується курячий фарш.

Самса з картоплею та фаршем

Самса з куркою та фаршем / Фото: instagram.com/__mukasheva_g

Інгредієнти на 15 штук:

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  • борошно – 500 г;
  • вода – 300 мл;
  • сіль – 1 ч. л.;
  • вершкове масло – 150 г;
  • фарш – 400 г;
  • картопля – 300 г;
  • цибуля – 200 г;
  • сіль, перець;
  • жовток;
  • молоко – 1 ст. л;
  • мак.

Як спекти пиріжки книші на один укус – дізнаєтесь тут.

Спосіб приготування:

  1. У теплій воді розвести сіль. Вимісити тісто, щоб воно не липло до рук. Накрити та залишити на 7-10 хвилин.
  2. Розділити тісто на 3-4 частини. Скачати кожну частину в кульку й дати постояти кілька хвилин.
  3. Розкотити кожну кульку до товщини 2-3 міліметри. Щедро змастити кожен лист вершковим маслом, накладаючи їх одного на одного. Верхній шар не потрібно змащувати.
  4. Тісто розрівняти та загорнути у щільний рулет. Тісто потрібно остудити 5-7 хвилин.
  5. Розрізати тісто на порції та прибрати на 20-30 хвилин.
  6. Нарізати дрібно цибулю та картоплю, додати сіль та перець, перемішати. Додати фарш, знову перемішати.
  7. Тісто дістати з морозилки частинами, щоб вона не встигала танути. Тонко розкачати, викласти начинку та сформувати самсу у вигляді трикутника, шви підвернути.
  8. Викласти на застелене деко та змастити жовтком з молоком. Зверху присипати маком. Духовку розігріти до 200 градусів та випікати 30-35 хвилин.

Подивитись докладніше, як формується самса, можна у відео.

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