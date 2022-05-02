Самса листкова та хрумка – для начинки беріть курячий фарш і картоплю

Рецептом ще одних листкових пиріжків, мальтійських пастиці, ми ділилися. Самса теж листкова, одна з найдавніших серед сьогодні відомих і собі подібних.
Тісто для них практично таке, як для вареників. Тільки дуже тонко розкочується та рясно змащується вершковим маслом.
Як приготувати самсу / Фото: instagram.com/__mukasheva_g
Перед формкою, тісто відправляється в морозилку на 25 хвилин. Ліпити самсу потрібно частинами, щоб тісто не встигало розтанути.
Саме за рахунок цього виходить шарувата та хрумка текстура пиріжків. На каналі Їжа на будь-який Смак дуже рекомендують стежити за температурою під час випікання.
Якщо вона буде нижчою за двісті градусів, самса не приготується, а якщо перетримати в духовці – самса стане сухою.
Картоплю та цибулю для начинки намагайтеся нарізати дрібно, для цього рецепта використовується курячий фарш.
Самса з картоплею та фаршем
Інгредієнти на 15 штук:
- борошно – 500 г;
- вода – 300 мл;
- сіль – 1 ч. л.;
- вершкове масло – 150 г;
- фарш – 400 г;
- картопля – 300 г;
- цибуля – 200 г;
- сіль, перець;
- жовток;
- молоко – 1 ст. л;
- мак.
Як спекти пиріжки книші на один укус – дізнаєтесь тут.
Спосіб приготування:
- У теплій воді розвести сіль. Вимісити тісто, щоб воно не липло до рук. Накрити та залишити на 7-10 хвилин.
- Розділити тісто на 3-4 частини. Скачати кожну частину в кульку й дати постояти кілька хвилин.
- Розкотити кожну кульку до товщини 2-3 міліметри. Щедро змастити кожен лист вершковим маслом, накладаючи їх одного на одного. Верхній шар не потрібно змащувати.
- Тісто розрівняти та загорнути у щільний рулет. Тісто потрібно остудити 5-7 хвилин.
- Розрізати тісто на порції та прибрати на 20-30 хвилин.
- Нарізати дрібно цибулю та картоплю, додати сіль та перець, перемішати. Додати фарш, знову перемішати.
- Тісто дістати з морозилки частинами, щоб вона не встигала танути. Тонко розкачати, викласти начинку та сформувати самсу у вигляді трикутника, шви підвернути.
- Викласти на застелене деко та змастити жовтком з молоком. Зверху присипати маком. Духовку розігріти до 200 градусів та випікати 30-35 хвилин.
Подивитись докладніше, як формується самса, можна у відео.
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