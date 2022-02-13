Сендвіч "Муфулета" із соковитим салатом з оливок – рецепт і для обіду, і для вечері

Бувають сендвічі теплими, як німецький "Міцний Макс" зі смаженим яйцем, а бувають "холодними", як "Муфулета".

Він був придуманий в одній з мереж новоорлеанських супермаркетів, США, як зрозуміло з інгредієнтів – під впливом італійської кухні. Тому для сендвіча використовується фокача або чабата.

Сендвіч "Муфулета" / Фото: instagram.com/gelsonsmarkets/

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Особливість – салат на основі хороших оливок та салату з маринованих овочів (цвітної капусти, моркви, селери, солодких та гострих перців, цибулі).

Рецепт відтворила фудблогерка Нerringinfurs.blogspot.com. Вона рекомендує заздалегідь приготувати салат з оливок, він має добре настоятися.

Сам же "Муфулета" теж має побути в холодильнику перед подачею.

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Сендвіч "Муфулета"

Сендвіч "Муфулета" / Фото: instagram.com/where.the.wild.things.reign/

Інгредієнти для салату з оливок:

300 г оливок хорошої якості;

250 г різних маринованих овочів;

по 1/4 ч. л. сушеного орегано, сушеного базиліку;

2 ст. л. винного або яблучного оцту (за бажанням);

1/2 склянки якісної оливкової олії.

Для сендвіча:

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фокача чи чабата;

3 великі тонкі скибочки вареної ковбаси;

10 тонких скибочок салямі;

4 великі тонкі скибочки шинки;

6 скибочок моцарели та 6 скибочок твердого сиру.

Тут знайдете рецепт цікавих сендвічів італійських трамецині.

Як приготувати: