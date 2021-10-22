Сендвічі та бутерброди на день народження – рецепти для активної вечірки

Така їжа більше підходить для тематичних днів народження. Але в цілому, якщо на столі стоятимуть оригінальні сендвічі та бутерброди, то їх з'їдять точно. Навіть коли поруч будуть ситні гарячі закуски.

Це не просто хліб з різними начинками, це практично повноцінна, вивірена за інгредієнтами і зовнішнім виглядом, окрема страва. Творці цих сендвічів запевняють, приготувати їх максимум швидко і просто.

Рецепти сендвічів і бутербродів на день народження / Фото: Колаж: Сьогодні

Реклама

Італійські бутерброди зі стейком

Італійські бутерброди зі стейком / Фото: www.foodnetwork.com

Інгредієнти:

1 середня цибулина, нарізана півкільцями;

3 зубчики часнику, подрібнених;

500 г яловичого стейка;

свіжа петрушка;

200 г маринованих огірків;

4 шт. чіабати, розрізані;

оливкова олія, гострий соус.

Як приготувати:

Реклама

Цибулю і часник обсмажити на оливковій олії 3 хвилини, додати сіль і перець. Нарізати м'ясо і злегка відбити. Обсмажити зі спеціями і додати до цибулі з часником. Готувати 7-10 хвилин. Наприкінці додати петрушку. Чіабату скропити оливковою олією, огірки нарізати кільцями. Викласти начинку і огірки, накрити чіабатою. Подавати з гострим соусом.

Сендвіч з яєчним салатом і авокадо

Сендвіч з яєчним салатом і авокадо / Фото: foodnetwork.com

Інгредієнти:

Реклама

6 шт. яєць;

100 г майонезу;

1 ч. л. діжонської гірчиці;

сік половини лимона;

8 скибочок цільнозернового хліба, підсмаженого;

1 авокадо, розрізане навпіл;

сіль, перець, крес-салат.

Як приготувати:

Відварити яйця, почистити і подрібнити з майонезом, гірчицею і лимонним соком. Приправити сіллю і перцем. Хліб трохи підсушити, намазати майонезом. Розкласти зверху авокадо. Додати яйця, зверху – крес-салат. Накрити хлібом.

Класичний клубний сендвіч

Класичний клубний сендвіч / Фото: www.foodnetwork.com

Інгредієнти:

білий хліб;

150 г майонезу;

4 шт. помідорів;

16 скибочок хрусткого бекону;

16 шматочків смаженої індички;

сіль, перець, салат-ромен.

Як приготувати: