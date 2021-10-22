Сендвічі та бутерброди на день народження – рецепти для активної вечірки

Така їжа більше підходить для тематичних днів народження. Але в цілому, якщо на столі стоятимуть оригінальні сендвічі та бутерброди, то їх з'їдять точно. Навіть коли поруч будуть ситні гарячі закуски.
Це не просто хліб з різними начинками, це практично повноцінна, вивірена за інгредієнтами і зовнішнім виглядом, окрема страва. Творці цих сендвічів запевняють, приготувати їх максимум швидко і просто.
Рецепти сендвічів і бутербродів на день народження / Фото: Колаж: Сьогодні
Італійські бутерброди зі стейком
Італійські бутерброди зі стейком / Фото: www.foodnetwork.com
Інгредієнти:
- 1 середня цибулина, нарізана півкільцями;
- 3 зубчики часнику, подрібнених;
- 500 г яловичого стейка;
- свіжа петрушка;
- 200 г маринованих огірків;
- 4 шт. чіабати, розрізані;
- оливкова олія, гострий соус.
Як приготувати:
- Цибулю і часник обсмажити на оливковій олії 3 хвилини, додати сіль і перець.
- Нарізати м'ясо і злегка відбити. Обсмажити зі спеціями і додати до цибулі з часником. Готувати 7-10 хвилин. Наприкінці додати петрушку.
- Чіабату скропити оливковою олією, огірки нарізати кільцями. Викласти начинку і огірки, накрити чіабатою.
- Подавати з гострим соусом.
Сендвіч з яєчним салатом і авокадо
Сендвіч з яєчним салатом і авокадо / Фото: foodnetwork.com
Інгредієнти:
- 6 шт. яєць;
- 100 г майонезу;
- 1 ч. л. діжонської гірчиці;
- сік половини лимона;
- 8 скибочок цільнозернового хліба, підсмаженого;
- 1 авокадо, розрізане навпіл;
- сіль, перець, крес-салат.
Як приготувати:
- Відварити яйця, почистити і подрібнити з майонезом, гірчицею і лимонним соком. Приправити сіллю і перцем.
- Хліб трохи підсушити, намазати майонезом. Розкласти зверху авокадо.
- Додати яйця, зверху – крес-салат. Накрити хлібом.
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Класичний клубний сендвіч
Класичний клубний сендвіч / Фото: www.foodnetwork.com
Інгредієнти:
- білий хліб;
- 150 г майонезу;
- 4 шт. помідорів;
- 16 скибочок хрусткого бекону;
- 16 шматочків смаженої індички;
- сіль, перець, салат-ромен.
Як приготувати:
- Хліб злегка обсмажити на оливковій олії.
- Кожну скибочку намазати майонезом і розкласти салат. Зверху викласти помідори, посолити, поперчити.
- Потім – по 2 скибки бекону на помідори та індичку. Приправити сіллю і перцем за смаком. Повторити те ж саме з другою скибкою хліба. Зверху накрити хлібом, змазаним майонезом.
- Повторити з другим шаром сендвіча.
- Скріпити шпажками і нарізати.