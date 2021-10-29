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Печериці в беконі: лише 2 інгредієнти, 30 хвилин часу – соковита страва на столі

Ірина Маслова
29 жовтня, 13:33
Подавати цю закуску з овочами. Усе-таки і гриби, і бекон доволі ситні. За бажанням кожну печерицю можна обмотати в два шари, але тоді це готуватиметься трохи довше

Печериці та бекон – дуже вдале поєднання. У процесі запікання їхні соки зливаються, практично перетворюючись на соус.

Авторка рецепта – yevgeniya_nikitina – запевняє, що приготувати цю закуску вдасться максимально швидко. Словом, ще одна прекрасна страва з печерицями до списку улюблених у вас є.

Гриби в беконі / Фото: instagram.com/yevgeniya_nikitina/

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Печериці в беконі

Інгредієнти:

  • Печериці
  • Бекон

Як приготувати:

  1. У грибів обрізати ніжки та щільно обмотати їх беконом. Можна скріпити зубочистками.
  2. Викласти на деко, застелене пергаментом, випікати 30-35 хвилин за 180 градусів.

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