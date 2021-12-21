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Шкільний омлет на сніданок – рецепт та одне важливе правило для нього

Ірина Маслова
21 грудня, 07:01
Це рівні пропорції яєць та молока. Їх потрібно збити виделкою, додавши по щіпці солі та цукру. Форму для омлету краще брати велику, він збільшиться під час запікання

Омлети всякі бувають. Дуже сирними та неймовірно тягучими, як грузинський борано, та скромними, що викликають ностальгію, – шкільними.

Тут немає нічого зайвого – яйця та молоко, але в однакових пропорціях. Форма для запікання обов'язково змащується вершковим маслом.

Рецепт шкільного омлету / Фото: instagram.com/shhh_kitchen

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Рецепт взято зі сторінки shhh_kitchen.

Шкільний омлет

Інгредієнти:

  • 6 яєць;
  • 300 мл молока;
  • щіпка солі та цукру;
  • вершкове масло для змащування форми.

Як приготувати:

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  1. Яйця розбити у молоко, ретельно змішати виделкою. Додати щіпку солі та цукру.
  2. Форму змастити вершковим маслом та вилити яєчну суміш.
  3. Запікати 30 хвилин у розігрітій до 200 градусів духовці.