Шкільний омлет на сніданок – рецепт та одне важливе правило для нього

Омлети всякі бувають. Дуже сирними та неймовірно тягучими, як грузинський борано, та скромними, що викликають ностальгію, – шкільними.
Тут немає нічого зайвого – яйця та молоко, але в однакових пропорціях. Форма для запікання обов'язково змащується вершковим маслом.
Рецепт шкільного омлету / Фото: instagram.com/shhh_kitchen
Рецепт взято зі сторінки shhh_kitchen.
Шкільний омлет
Інгредієнти:
- 6 яєць;
- 300 мл молока;
- щіпка солі та цукру;
- вершкове масло для змащування форми.
Як приготувати:
- Яйця розбити у молоко, ретельно змішати виделкою. Додати щіпку солі та цукру.
- Форму змастити вершковим маслом та вилити яєчну суміш.
- Запікати 30 хвилин у розігрітій до 200 градусів духовці.