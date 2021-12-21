Шкільний омлет на сніданок – рецепт та одне важливе правило для нього

Омлети всякі бувають. Дуже сирними та неймовірно тягучими, як грузинський борано, та скромними, що викликають ностальгію, – шкільними.

Тут немає нічого зайвого – яйця та молоко, але в однакових пропорціях. Форма для запікання обов'язково змащується вершковим маслом.

Рецепт шкільного омлету / Фото: instagram.com/shhh_kitchen

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Рецепт взято зі сторінки shhh_kitchen.

Шкільний омлет

Інгредієнти:

6 яєць;

300 мл молока;

щіпка солі та цукру;

вершкове масло для змащування форми.

Як приготувати:

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