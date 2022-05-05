Шулики або ломанці – рецепт випічки, відтвореної шеф-кухарем Євгеном Клопотенком

Десерти та випічка в українській кухні вкрай самобутня та різноманітна: від соковитих сирних гомбовців до хрустких шуликів або ламанців.

Ця хрумка випічка готувалася насамперед на літні православні свята. Спочатку була пісною, але потім до неї стали додавати яйця та сметану.

Шулики або ломанці з маковим соусом / Фото: klopotenko.com, Колаж: Сьогодні

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Подаються шулики із соусом на основі маку. Їдять або макаючи в соус, або вже залиту смачною заправкою.

Для соусу Євген Клопотенко використовує молоко, мед та корицю, його потрібно проварити у повільному вогні близько 10 хвилин.

Шулики з маковим соусом

Для тіста:

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250 г борошна;

75 г вершкового масла;

100 г цукру;

1 яйце;

100 г сметани;

1 ст. л. маку;

½ ч. л. розпушувача;

по дрібці кмину та сіль.

Для макового соусу:

100 г маку;

250 мл молока;

2 ст. л. меду;

1 ч. л. меленої кориці.

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Як приготувати:

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Для тіста висипте в миску 250 г борошна й додайте ½ ч. л. розпушувача, дрібку кмину, дрібку солі, 1 ст. л. маку та 100 г цукру. Перемішайте сухі інгредієнти вінчиком. Покладіть у тісто 75 г вершкового масла та розітріть руками до стану масляної крихти. Потім вбийте в миску яйце і додайте 100 г сметани. Замісіть туге тісто. Увімкніть духовку розігріватись до температури 185 градусів. Розкачайте тісто між двома аркушами пергаменту в пласт завтовшки приблизно 3 мм. Зробіть багато проколів виделкою та випікайте 15 хвилин у розігрітій духовці до золотавого кольору. Приготуйте маковий соус. Для цього в глибокій сковороді з'єднайте 100 г маку з 250 мл молока. Додайте 2 ст. л. меду та 1 ч. л. меленої кориці. Прогрійте на маленькому вогні 7-10 хвилин, помішуючи. Готовий корж поламайте руками на шматочки довільного розміру, викладіть у тарілку та полийте соусом.

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