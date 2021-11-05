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Вершкова паста з грибами на вечерю – її аромат вразить безсумнівно

Ірина Маслова
5 листопада, 18:01
Підійде будь-яка паста, крім спагеті. Це стосується й грибів – можуть бути тільки печериці або лісові гриби. У рецепті є рикота, її можна замінити іншим вершковим сиром.

Макарони на вечерю? Чому ні. Тим паче, коли вони готуються в одному посуді, та в процесі просочуються дивним ароматом грибів і вершкового сиру. Ми розповідали, як приготувати смачну вечерю з макаронів, ковбаси та кукурудзи, тепер – вишуканіший варіянт.

Кулінарні редактори The New York Times пропонують взяти рикоту, але це непринципово. Можна обійтися будь-яким іншим вершковим сиром. Те саме стосується грибів – це можуть бути як печериці, так і асорті з лісових.

Вершкова паста з грибами та цибулею-пореєм / Фото: cooking.nytimes.com

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Вершкова паста з грибами та цибулею-пореєм

Інгредієнти:

  • 3 ст. л. оливкової олії;
  • 1 цибуля-порей, тільки біла частина, дрібно нарізана;
  • 2 зубчики часнику, дрібно нарізані;
  • 500 г грибів;
  • 1 лимон, розрізаний навпіл;
  • 500 г коротких макаронів;
  • 800 мл овочевого бульйону;
  • 2 ст. л. вершкового масла;
  • 200 г рикоти;
  • 1 ч. л. пластівців червоного перцю;
  • сіль, перець, свіжа петрушка.

Як приготувати:

  1. Розігрійте велику сковороду і додайте оливкову олію, цибулю-порей. Зменшіть вогонь до середнього і готуйте, постійно помішуючи, 5 хвилин, доки вона не стане м'якою та злегка золотавою.
  2. Додайте часник та гриби. Готуйте, не помішуючи, 2 хвилин, потім перемішайте і готуйте, доки гриби не почнуть карамелізуватися ще 2-3 хвилини.
  3. Додайте сік однієї половини лимона, щоб видалити глазур на сковороді та добре перемішайте.
  4. Додайте макарони та бульйон, розмішайте. За 10 хвилин спробуйте макарони на готовність.
  5. Коли паста приготується, додайте вершкове масло та петрушку. Вичавіть сік з другої половини лимона і помішуйте, доки масло не розтане. Приправте сіллю та перцем.
  6. Перед подачею посипте рикотою, пластівцями червоного перцю (за смаком) та нарізаною петрушкою.