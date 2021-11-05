Вершкова паста з грибами на вечерю – її аромат вразить безсумнівно

Макарони на вечерю? Чому ні. Тим паче, коли вони готуються в одному посуді, та в процесі просочуються дивним ароматом грибів і вершкового сиру. Ми розповідали, як приготувати смачну вечерю з макаронів, ковбаси та кукурудзи, тепер – вишуканіший варіянт.

Кулінарні редактори The New York Times пропонують взяти рикоту, але це непринципово. Можна обійтися будь-яким іншим вершковим сиром. Те саме стосується грибів – це можуть бути як печериці, так і асорті з лісових.

Вершкова паста з грибами та цибулею-пореєм / Фото: cooking.nytimes.com

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Вершкова паста з грибами та цибулею-пореєм

Інгредієнти:

3 ст. л. оливкової олії;

1 цибуля-порей, тільки біла частина, дрібно нарізана;

2 зубчики часнику, дрібно нарізані;

500 г грибів;

1 лимон, розрізаний навпіл;

500 г коротких макаронів;

800 мл овочевого бульйону;

2 ст. л. вершкового масла;

200 г рикоти;

1 ч. л. пластівців червоного перцю;

сіль, перець, свіжа петрушка.

Як приготувати: