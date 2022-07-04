Вершковий суп, як у дитинстві – рецепт з грибами та сухариками (фото)

У дитячому садку молочний на сніданок, на обід або вечерю вдома – суп з вершками. До нас перші страви з додаванням молока чи вершків прийшли з Франції.
Зрозуміло, що кілька десятків років тому всі інгредієнти для таких супів подрібнювали картоплем'ялкою. Сьогодні зручніше використовувати блендер.
Як приготувати вершковий суп, як у дитинстві / Фото: Колаж: Сьогодні
У рецепті зі сторінки lets_c.o.o.k присутні 200 мілілітрів вершків на два літри супу. Коригуйте кількість молочного інгредієнта на свій смак.
Вершковий суп з грибами
Вершковий суп грибами
Інгредієнти на два літри:
- печериці – 10 шт.;
- картопля – 5 шт.;
- цибуля, морква – по 1 шт.;
- олія;
- сіль, перець;
- вершки 20% – 200 мл.
Для сухариків:
- хліб білий
- сіль, сухі трави, вершкове масло.
Як приготувати:
- Нарізані цибулю та моркву пасерувати на олії. Додати нарізану картоплю. Посолити, поперчити. Влити 1,3 л води.
- Після закипання варити 15 хвилин, до готовності картоплі.
- Печериці дрібно нарізати та смажити до повного випарювання рідини.
- Овочевий бульйон пюрирувати в блендері.
- Додати гриби та вершки, готувати кілька хвилин.
- Хліб порізати на кубики. Посолити, додати сухі трави. Підсушити в духовці.
- Подавати вершковий суп із зеленню та сухариками.
У Хорватії доволі часто готують суп з грибами. Ще додають бекон.