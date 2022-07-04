Вершковий суп, як у дитинстві – рецепт з грибами та сухариками (фото)

У дитячому садку молочний на сніданок, на обід або вечерю вдома – суп з вершками. До нас перші страви з додаванням молока чи вершків прийшли з Франції.

Зрозуміло, що кілька десятків років тому всі інгредієнти для таких супів подрібнювали картоплем'ялкою. Сьогодні зручніше використовувати блендер.

Як приготувати вершковий суп, як у дитинстві / Фото: Колаж: Сьогодні

Реклама

У рецепті зі сторінки lets_c.o.o.k присутні 200 мілілітрів вершків на два літри супу. Коригуйте кількість молочного інгредієнта на свій смак.

Вершковий суп з грибами

Вершковий суп грибами

Інгредієнти на два літри:

Реклама

печериці – 10 шт.;

картопля – 5 шт.;

цибуля, морква – по 1 шт.;

олія;

сіль, перець;

вершки 20% – 200 мл.

Для сухариків:

хліб білий

сіль, сухі трави, вершкове масло.

Як приготувати:

Нарізані цибулю та моркву пасерувати на олії. Додати нарізану картоплю. Посолити, поперчити. Влити 1,3 л води. Після закипання варити 15 хвилин, до готовності картоплі. Печериці дрібно нарізати та смажити до повного випарювання рідини. Овочевий бульйон пюрирувати в блендері. Додати гриби та вершки, готувати кілька хвилин. Хліб порізати на кубики. Посолити, додати сухі трави. Підсушити в духовці. Подавати вершковий суп із зеленню та сухариками.

У Хорватії доволі часто готують суп з грибами. Ще додають бекон.