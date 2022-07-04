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Вершковий суп, як у дитинстві – рецепт з грибами та сухариками (фото)

Ірина Маслова
4 липня, 09:12
Перед тим, як пюрирувати моркву, цибулю та картоплю, все це злегка обсмажується на олії. З печериць треба випарувати рідину

У дитячому садку молочний на сніданок, на обід або вечерю вдома – суп з вершками. До нас перші страви з додаванням молока чи вершків прийшли з Франції.

Зрозуміло, що кілька десятків років тому всі інгредієнти для таких супів подрібнювали картоплем'ялкою. Сьогодні зручніше використовувати блендер.

Як приготувати вершковий суп, як у дитинстві / Фото: Колаж: Сьогодні

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У рецепті зі сторінки lets_c.o.o.k присутні 200 мілілітрів вершків на два літри супу. Коригуйте кількість молочного інгредієнта на свій смак.

Вершковий суп з грибами

Вершковий суп грибами

Інгредієнти на два літри:

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  • печериці – 10 шт.;
  • картопля – 5 шт.;
  • цибуля, морква – по 1 шт.;
  • олія;
  • сіль, перець;
  • вершки 20% – 200 мл.

Для сухариків:

  • хліб білий
  • сіль, сухі трави, вершкове масло.

Як приготувати:

  1. Нарізані цибулю та моркву пасерувати на олії. Додати нарізану картоплю. Посолити, поперчити. Влити 1,3 л води.
  2. Після закипання варити 15 хвилин, до готовності картоплі.
  3. Печериці дрібно нарізати та смажити до повного випарювання рідини.
  4. Овочевий бульйон пюрирувати в блендері.
  5. Додати гриби та вершки, готувати кілька хвилин.
  6. Хліб порізати на кубики. Посолити, додати сухі трави. Підсушити в духовці.
  7. Подавати вершковий суп із зеленню та сухариками.

У Хорватії доволі часто готують суп з грибами. Ще додають бекон.