Салат з копченою куркою та буряком – ідея на Новий рік-2022

Якщо у салаті є буряк, це буде красиво. Кулінарні експерти радять його запікати – так він буде соковитішим і смачнішим.

Ми розповідали про новорічний салат "Тигрова шубка" з копченою куркою, він прикрашався вареною морквою.

Салат з копченою куркою та буряком / Фото: instagram.com/iamcookru/

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Тепер спробуйте поєднання курки та буряків. Пам'ятаємо, що таке м'ясо солонувате. Враховуйте це, коли захочеться трохи посолити та поперчити салат.

Рецепт зі сторінки iamcookru.

Салат з копченою куркою та буряком

Інгредієнти на дві порції:

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Копчена курка – 150 г

Яйця – 2 шт.

Буряк – 1 шт.

Картопля – 2 шт.

Морква – 1 шт.

Цибуля салатна – 0,5 шт.

Сир твердий – 50 г

Часник – 1 зубчик

Майонез – 80 г

Як приготувати: