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Салат з копченою куркою та буряком – ідея на Новий рік-2022

Ірина Маслова
14 грудня, 11:56
Ще потрібні твердий сир, трохи картоплі та моркви, червона цибуля та часник. Заправляється салат або майонезом, або соусом зі сметани та гірчиці

Якщо у салаті є буряк, це буде красиво. Кулінарні експерти радять його запікати – так він буде соковитішим і смачнішим.

Ми розповідали про новорічний салат "Тигрова шубка" з копченою куркою, він прикрашався вареною морквою.

Салат з копченою куркою та буряком / Фото: instagram.com/iamcookru/

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Тепер спробуйте поєднання курки та буряків. Пам'ятаємо, що таке м'ясо солонувате. Враховуйте це, коли захочеться трохи посолити та поперчити салат.

Рецепт зі сторінки iamcookru.

Салат з копченою куркою та буряком

Інгредієнти на дві порції:

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  • Копчена курка – 150 г
  • Яйця – 2 шт.
  • Буряк – 1 шт.
  • Картопля – 2 шт.
  • Морква – 1 шт.
  • Цибуля салатна – 0,5 шт.
  • Сир твердий – 50 г
  • Часник – 1 зубчик
  • Майонез – 80 г

Як приготувати:

  1. Буряк, моркву та картоплю відварити в мундирі та остудити. Відварити яйця.
  2. Перший шар – покласти нарізані шматочки курки та змастити майонезом.
  3. Другий шар – терта картопля і промазати майонезом.
  4. Третій шар – дрібно нарізана червона цибуля.
  5. Четвертий шар – терта морква, змастити майонезом.
  6. П'ятий шар – тертий сир, змащений майонезом.
  7. Шостий шар – терті яйця, змішані з майонезом.
  8. Сьомий шар – тертий буряк, змішаний з майонезом і часником.
  9. Салат злегка охолодити та прикрасити зеленню.