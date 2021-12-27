Мініпиріжки-кнопочки із сосисками – обов'язково сподобаються і дітям, і дорослим

Сосиски, якісні сосиски, можна їсти просто так, а можна використовувати в різних стравах. Вони здатні перетворити звичайне на щось цікаве.
Як вийшло і з цими милими мініпиріжками-кнопочками. У квадрати з листкового тіста кладеться кружальце сосиски, все це змащується яйцем і швидко запікається.
Листкові мініпиріжки із сосисками / Фото: instagram.com/iamcookru/
Рецепт взято зі сторінки iamcookru.
Мініпиріжки-кнопочки із сосисками
Інгредієнти:
- Тісто листкове прісне – 300 г
- Сосиски – 300 г
- Яйце С1 – 1 шт.
- Борошно – за необхідності
Як готувати:
- Тісто порізати на квадрати 3x3 см. Вирізати по центру кожного квадрата отвір длям сосиски. Отвір наколоти виделкою.
- Змастити тісто збитим яйцем. Випікати в розігрітій до 190 градусів духовці 20 хвилин.