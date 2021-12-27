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Мініпиріжки-кнопочки із сосисками – обов'язково сподобаються і дітям, і дорослим

Ірина Маслова
27 грудня, 17:40
Тісто потрібно нарізати на невеликі квадрати, в них зробити отвори для сосисок. Випікаються не довше 20 хвилин, подавати можна як самостійну страву

Сосиски, якісні сосиски, можна їсти просто так, а можна використовувати в різних стравах. Вони здатні перетворити звичайне на щось цікаве.

Як вийшло і з цими милими мініпиріжками-кнопочками. У квадрати з листкового тіста кладеться кружальце сосиски, все це змащується яйцем і швидко запікається.

Листкові мініпиріжки із сосисками / Фото: instagram.com/iamcookru/

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Рецепт взято зі сторінки iamcookru.

Мініпиріжки-кнопочки із сосисками

Інгредієнти:

  • Тісто листкове прісне – 300 г
  • Сосиски – 300 г
  • Яйце С1 – 1 шт.
  • Борошно – за необхідності

Як готувати:

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  1. Тісто порізати на квадрати 3x3 см. Вирізати по центру кожного квадрата отвір длям сосиски. Отвір наколоти виделкою.
  2. Змастити тісто збитим яйцем. Випікати в розігрітій до 190 градусів духовці 20 хвилин.