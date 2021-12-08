Сметанний коржик з дитинства – 100 грамів золотаво-ароматного задоволення

У той час найпопулярнішою випічкою круглої форми в буфетах і їдальнях були смачні молочні коржики, а ще – сметанні.
Відмінна риса та золоті правила випічки – це 100 грамів ваги, не менше 14 сантиметрів у діаметрі та інтенсивний золотаво-коричневий колір.
Сметані коржики / Фото: instagram.com/sladkaya_vupechka
Ще одна особливість – це проколи на "обличчі" коржика, їх можна зробити за допомогою зубочистки.
Тісто має відстоятись не менше 40 хвилин перед формуванням та випіканням.
Авторка рецепта sladkaya_vupechka стверджує, що з цієї кількості інгредієнтів вийде 8 коржиків.
Сметанний коржик
Інгредієнти для опари:
- Вода – 140 мл
- Борошно – 180 г + за потребою
- Дріжджі пресовані – 20 г або сухі – 7 г
Для тіста:
- Опара
- Борошно – 320 г
- Цукор – 75 г
- Сіль – 5 г
- Олія вершкове – 75 г
- Сметана – 100 г
Як приготувати:⠀
- Для опари в трохи теплій воді розчинити дріжджі, всипати просіяне борошно, розмішати. Затягнути плівкою, залишити у теплому місці. Опара підніметься, а потім почне осідати, це каже про її зрілість та готовність.
- Для тіста просіяти борошно, додати сіль, цукор, м'яке вершкове масло, сметану. Все розтерти у крихту.
- Додати опару, все змішати в однорідну масу, тісто вийде щільним.
- Після замісу миску з тістом затягнути плівкою і залишити на 30 хвилин.
- Вимісити впродовж 10 хвилин до гладкості та еластичності. Тісто покласти в миску, затягнути плівкою, дати піднятися вдвічі-втричі та розділити на 8 рівних частин.
- Кожну частину округлити, накрити плівкою, залишити на 10 хвилин.
- Далі кожну кульку розкочати в круглий коржик діаметром 14 см, завтовшки 1 см.
- Перекласти на деко, застелене папером для випічки, накрити плівкою, дати добре підійти. Зробити на коржиках проколи зубочисткою.
- Змастити збитим жовтком, дати підсохнути. Випікати за 180 градусів близько 20 хвилин до інтенсивного золотаво-коричневого кольору.