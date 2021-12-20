"Сніжки" з волоськими горіхами – рецепт новорічної ретро-випічки

Декілька десятків років тому було так: якщо Новий рік, то печиво "Шишки" з какао або "Сніжки" з волоським горіхом. Святкової тематики намагалися дотримуватись.

Розмір "Сніжків" від фудблогерки food_and_flood має бути не більше розміру волоського горіха. Так вони не встигнуть сильно зарум'янитися.

Печиво "Сніжки" / Фото: instagram.com/food_and_flood/

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Треба намагатися, щоби печиво залишалося максимально наближеним до білого кольору.

Печиво "Сніжки"

Інгредієнти:

вершкове масло – 200 г;

цукрова пудра – 120 г;

подрібнені волоські горіхи – 110 г;

борошно – близько 340 г;

сіль – 1/4 ч. л.;

ванілін;

цукрова пудра для обсипання.

Як приготувати:

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