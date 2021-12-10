Соковита фритата з овочами – для здорового початку дня

Омлети бувають різні й у кожній країні є особливі. У Грузії готують, мабуть, з найбільшою кількістю сиру – борано.
В Італії – це фритата, класичний місцевий омлет або яєчня, кому як зручно її називати. Відрізняється тим, що в неї кладуть практично все, що поєднується і є в холодильнику.
Фритата з овочами / Фото: instagram.com/pp_food_health_
Рецепт фритати від pp_food_health для тих, хто любить овочі та стежить за фігурою.
Фритата з овочами
Інгредієнти:
- 2 яйця;
- 3 яєчні білки;
- болгарський перець;
- 150 г кабачок;
- половина цибулини;
- помідор;
- 50 г нежирного сиру;
- оливкова олія – 1 ст. л.
- сіль, перець, зелень – за смаком.
Як приготувати:
- Перець, кабачок та цибулю очистити, помити та нарізати кубиками. Припустити на сковороді кілька хвилин з оливковою олією. Посолити, поперчити за смаком.
- Форму змастити. Викласти овочі.
- Яйця та білки збити. Додати зелень, змішати з тертим сиром. Залити цією сумішшю овочі. Зверху викласти часточки помідора.
- Розігріти духовку до 200 градусів та запікати фритату приблизно 15-20 хвилин.