Соковита фритата з овочами – для здорового початку дня

Омлети бувають різні й у кожній країні є особливі. У Грузії готують, мабуть, з найбільшою кількістю сиру – борано.

В Італії – це фритата, класичний місцевий омлет або яєчня, кому як зручно її називати. Відрізняється тим, що в неї кладуть практично все, що поєднується і є в холодильнику.

Фритата з овочами / Фото: instagram.com/pp_food_health_

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Рецепт фритати від pp_food_health для тих, хто любить овочі та стежить за фігурою.

Фритата з овочами

Інгредієнти:

2 яйця;

3 яєчні білки;

болгарський перець;

150 г кабачок;

половина цибулини;

помідор;

50 г нежирного сиру;

оливкова олія – 1 ст. л.

сіль, перець, зелень – за смаком.

Як приготувати:

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