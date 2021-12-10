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Соковита фритата з овочами – для здорового початку дня

Ірина Маслова
10 грудня, 07:03
Усі овочі, які у вас є в холодильнику та які не вимагають додаткового приготування, підійдуть. Італійська фритата запікається в духовці або готується в сковороді під кришкою

Омлети бувають різні й у кожній країні є особливі. У Грузії готують, мабуть, з найбільшою кількістю сиру – борано.

В Італії – це фритата, класичний місцевий омлет або яєчня, кому як зручно її називати. Відрізняється тим, що в неї кладуть практично все, що поєднується і є в холодильнику.

Фритата з овочами / Фото: instagram.com/pp_food_health_

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Рецепт фритати від pp_food_health для тих, хто любить овочі та стежить за фігурою.

Фритата з овочами

Інгредієнти:

  • 2 яйця;
  • 3 яєчні білки;
  • болгарський перець;
  • 150 г кабачок;
  • половина цибулини;
  • помідор;
  • 50 г нежирного сиру;
  • оливкова олія – 1 ст. л.
  • сіль, перець, зелень – за смаком.

Як приготувати:

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  1. Перець, кабачок та цибулю очистити, помити та нарізати кубиками. Припустити на сковороді кілька хвилин з оливковою олією. Посолити, поперчити за смаком.
  2. Форму змастити. Викласти овочі.
  3. Яйця та білки збити. Додати зелень, змішати з тертим сиром. Залити цією сумішшю овочі. Зверху викласти часточки помідора.
  4. Розігріти духовку до 200 градусів та запікати фритату приблизно 15-20 хвилин.