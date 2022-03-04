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Соковита коврижка з горіхами – рецепт без молока та яєць

Ірина Маслова
4 березня, 10:28
Тісто замішується на солодкому компоті або узварі. Родзинки та волоські горіхи попередньо замочіть у гарячій воді, замість цукру можна взяти мед

Навіть якщо в оселі тимчасово відсутні необхідні для випічки яйця, то драники і без них можна зробити.

Без них можна зробити і цю коврижку. Вона замішується на компоті, узварі або навіть розведеним з водою соку.

Коврижка / Фото: Depositphotos

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За наявності інших сухофруктів, крім родзинок, обов'язково додайте їх у тісто.

Коврижка

Коврижка / Фото: Инстаграм

Інгредієнти:

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  • компот – 200 мл;
  • олія – 100 мл;
  • цукор – 100 г;
  • какао – 50 г;
  • розпушувач – 1 ч. л. або сода з оцтом;
  • кориця – щіпка;
  • волоські горіхи – 100 г;
  • панірувальні сухарі, родзинки – по 50 г;
  • цукрова пудра.

Як спекти коврижку з фініками та хурмою – дізнаєтесь тут.

Як приготувати:

  1. Духовку розігріти до 180 градусів.
  2. Борошно просіяти. Змішати борошно, цукор, какао, корицю, розпушувач. Додати компот або узвар, перемішати.
  3. Додати олію, перемішати. Додати родзинки, перемішати. Тісто вийде рідке, як густа сметана.
  4. Форму для випікання змастити олією, посипати сухарями, залити тісто у форму. Заповнити форму лише на 2/3.
  5. Випікати 40 хвилин за180 градусів. Прикрасити цукровою пудрою.