Соковите яблучне печиво без яєць – як приготувати і рецепт

Це один з найпростіших способів смачно використовувати яблука. Простіше хіба що яблука по-київськи, які запікаються зі сметаною.
Це печиво виходить вологим та ніжним, замість цукру використовуємо родзинки. Можна його доповнити невеликою кількістю горіхів.
Яблучне печиво без яєць / Фото: Домашняя еда
Якщо не хочеться використовувати борошно, візьміть вівсяні пластівці.
Яблучне печиво без яєць
Інгредієнти:
- 200 г тертого яблука;
- 2 ст. л. лимонного соку;
- 80 г манної крупи;
- 100 г родзинок;
- 50 г олії;
- 130 г борошна;
- 1 ч. л. розпушувача.
Як зробити яблучний кекс на вівсянці за 10 хвилин – читайте тут.
Як приготувати:
- Яблука очистити, крупно натерти. Додати лимонний сік та манку, перемішати.
- Додати родзинки, перемішати. Накрити плівкою та відправити в холодильник на одну годину.
- Додати борошно, розпушувач та олію, перемішати.
- Деко застелити пергаментом, розподілити масу завтовшки 1 см. Розрізати на порції.
- Випікати 30-40 хвилин за 180 градусів.
Як правильно замісити тісто – дивіться у відео.