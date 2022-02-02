Соковитий і хрумкий салат з квашеною капустою – потрібні буряк та фета

Квашена капуста – це не тільки чудові пиріжки з дріжджового та бездріжджового тіста.

Це ще й вітамінні салати із сезонними овочами. Потрібна хрустка капуста, нехай навіть трохи з різким смаком.

Салат з квашеною капустою, буряком та фетою / Фото: instagram.com/iamcookru/

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Цей смак чудово відтінять буряк, яблуко та фета.

Рецепт від фудблогерки ar_foodblog. Кількість кожного з інгредієнтів розраховуйте на свій смак.

Салат з квашеною капустою, буряком та фетою

Салат з квашеною капустою, буряком та фетою / Фото: instagram.com/ar_foodblog

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Інгредієнти:

квашена капуста;

буряк;

яблуко червоне;

фета;

часник;

петрушка;

оливкова олія;

сіль, перець, прованські трави.

Спробуйте ще один цікавий салат з буряком, для нього мариновані огірки злегка обсмажуються.

Як приготувати:

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