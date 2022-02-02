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Соковитий і хрумкий салат з квашеною капустою – потрібні буряк та фета

Ірина Маслова
2 лютого, 19:40
Ще потрібно червоне яблуко, його можна або натерти, або дрібно нарізати. Буряк буде смачнішим, якщо його попередньо не відварити, а запекти

Квашена капуста – це не тільки чудові пиріжки з дріжджового та бездріжджового тіста.

Це ще й вітамінні салати із сезонними овочами. Потрібна хрустка капуста, нехай навіть трохи з різким смаком.

Салат з квашеною капустою, буряком та фетою / Фото: instagram.com/iamcookru/

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Цей смак чудово відтінять буряк, яблуко та фета.

Рецепт від фудблогерки ar_foodblog. Кількість кожного з інгредієнтів розраховуйте на свій смак.

Салат з квашеною капустою, буряком та фетою

Салат з квашеною капустою, буряком та фетою / Фото: instagram.com/ar_foodblog

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Інгредієнти:

  • квашена капуста;
  • буряк;
  • яблуко червоне;
  • фета;
  • часник;
  • петрушка;
  • оливкова олія;
  • сіль, перець, прованські трави.

Спробуйте ще один цікавий салат з буряком, для нього мариновані огірки злегка обсмажуються.

Як приготувати:

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  1. Буряк зварити, остудити та очистити. Нарізати кубиками. Скласти в миску, додати оливкову олію та перемішати.
  2. Очистити яблуко, видалити серцевину та нарізати кубиками. Додати їх до буряків. Додати капусту, перемішати.
  3. Салат посолити та поперчити, додати подрібнену петрушку й тертий часник.
  4. Нарізати невеликими кубиками фету.
  5. Салат викласти у тарілку, посипати зеленню, зверху розкласти кубики фети та посипати прованськими травами.