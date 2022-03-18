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Зігрівальний суп з грибами та беконом зі Словаччини – як приготувати і рецепт

18 березня, 09:53
Ще важливо, додати трохи бекону. Але загірський суп може бути й пісним

Що може бути краще наваристого супу на обід чи вечерю? Якщо є квасоля і ви дотримуєтеся посту, то приготуйте фасоладу, це грецький суп, він може стати і першою, і другою стравою.

Загірський суп зі Словаччини, готують його і в Хорватії. Дуже давно цей суп був їжею бідних людей, якиі мали просто, але ситно харчуватися.

Загірський суп / Фото: instagram.com/nicolesimunac/

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Гриби (печериці) обсмажуються з цибулею на салі та беконі, потім додаються сушені гриби, картопля та спеції.

З особливостей – 100 мілілітрів сухого білого вина, без нього, зрозуміло, зараз можна обійтися.

Ну й сушена паприка, на два літри супу її пропонують взяти одну столову ложку.

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Рецепт знайшли на сторінці nicolesimunac.

Загірський суп

Загірський суп / Фото: Инстаграм

Інгредієнти на 2 літри:

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  • 3 картоплини;
  • 100 г печериць;
  • 30 г сушених грибів;
  • 100 г бекону;
  • 1 велика цибулина;
  • 1 зубчик часнику;
  • 100 мл білого сухого вина;
  • 2 ст. л. сала;
  • сметана – для подачі;
  • лаврове листя;
  • 1 ст. л. паприки;
  • винний оцет, перець та сіль.

І ще два рецепти пісних супів – грибного та розсольника – знайдете тут.

Як приготувати:

  1. У каструлі, в якій ви варитимете суп, розтопіть сало і додайте дрібно нарізану цибулю. Обсмажте до прозорості та додайте дрібно нарізаний бекон та скибочки печериць. Замочіть сушені гриби.
  2. Щойно цибуля, гриби та бекон злегка підрум'яняться, додайте дрібно нарізаний часник та нарізані сухі гриби. Доведіть до смаку сіллю та перцем, додайте вино та воду.
  3. Коли вода закипить, додайте нарізану кубиками картоплю та лаврове листя. Варіть, доки картопля не стане м'якою, потім додайте трохи винного оцту й можна додати трохи борошна, щоб суп загуснув.
  4. Подавати із зеленню та сметаною.