Зігрівальний суп з грибами та беконом зі Словаччини – як приготувати і рецепт

Що може бути краще наваристого супу на обід чи вечерю? Якщо є квасоля і ви дотримуєтеся посту, то приготуйте фасоладу, це грецький суп, він може стати і першою, і другою стравою.
Загірський суп зі Словаччини, готують його і в Хорватії. Дуже давно цей суп був їжею бідних людей, якиі мали просто, але ситно харчуватися.
Загірський суп / Фото: instagram.com/nicolesimunac/
Гриби (печериці) обсмажуються з цибулею на салі та беконі, потім додаються сушені гриби, картопля та спеції.
З особливостей – 100 мілілітрів сухого білого вина, без нього, зрозуміло, зараз можна обійтися.
Ну й сушена паприка, на два літри супу її пропонують взяти одну столову ложку.
Рецепт знайшли на сторінці nicolesimunac.
Загірський суп
Інгредієнти на 2 літри:
- 3 картоплини;
- 100 г печериць;
- 30 г сушених грибів;
- 100 г бекону;
- 1 велика цибулина;
- 1 зубчик часнику;
- 100 мл білого сухого вина;
- 2 ст. л. сала;
- сметана – для подачі;
- лаврове листя;
- 1 ст. л. паприки;
- винний оцет, перець та сіль.
І ще два рецепти пісних супів – грибного та розсольника – знайдете тут.
Як приготувати:
- У каструлі, в якій ви варитимете суп, розтопіть сало і додайте дрібно нарізану цибулю. Обсмажте до прозорості та додайте дрібно нарізаний бекон та скибочки печериць. Замочіть сушені гриби.
- Щойно цибуля, гриби та бекон злегка підрум'яняться, додайте дрібно нарізаний часник та нарізані сухі гриби. Доведіть до смаку сіллю та перцем, додайте вино та воду.
- Коли вода закипить, додайте нарізану кубиками картоплю та лаврове листя. Варіть, доки картопля не стане м'якою, потім додайте трохи винного оцту й можна додати трохи борошна, щоб суп загуснув.
- Подавати із зеленню та сметаною.