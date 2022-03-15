Суп зі скумбрії – рецепт першої страви, яку захочеться готувати постійно

Рибні супи можна їсти тим, хто дотримується посту, Ну й, звісно, тим, хто любить такого роду перші страви.

Як зробити максимально швидкий суп з кількою в томаті, ми писали. Тепер скумбрія, але не консервована, а заморожена.

Рибний суп з помідорами / Фото: Depositphotos

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Для особливого смаку до супу можна додати трохи соєвого соусу та оливок.

Це редакційний рецепт, і ми пропонуємо не обсмажувати цибулю з морквою, а одразу ж кидати у воду.

Суп зі скумбрією

Суп зі скумбрією / Фото: Depositphotos

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Інгредієнти:

вода – 1,5-2 л;

скумбрія – 1 шт.;

картопля – 4-6 шт.;

морква, цибуля – по 1 шт.;

соєвий соус – 1-2 ст. л.;

олія – 3-4 ст. л.;

оливки чорні та зелені – 150-200 г;

суміш перців, кріп.

Спробуйте грецький суп фасоладу, він пісний і готується з квасолею.

Як приготувати:

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