Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Їжа

Суп зі скумбрії – рецепт першої страви, яку захочеться готувати постійно

Ірина Маслова
15 березня, 17:15
Моркву та цибулю можна обсмажити, а можна одразу ж кидати у воду. Суп подається з грінками та часником

Рибні супи можна їсти тим, хто дотримується посту, Ну й, звісно, тим, хто любить такого роду перші страви.

Як зробити максимально швидкий суп з кількою в томаті, ми писали. Тепер скумбрія, але не консервована, а заморожена.

Рибний суп з помідорами / Фото: Depositphotos

Реклама

Для особливого смаку до супу можна додати трохи соєвого соусу та оливок.

Це редакційний рецепт, і ми пропонуємо не обсмажувати цибулю з морквою, а одразу ж кидати у воду.

Суп зі скумбрією

Суп зі скумбрією / Фото: Depositphotos

Реклама

Інгредієнти:

  • вода – 1,5-2 л;
  • скумбрія – 1 шт.;
  • картопля – 4-6 шт.;
  • морква, цибуля – по 1 шт.;
  • соєвий соус – 1-2 ст. л.;
  • олія – 3-4 ст. л.;
  • оливки чорні та зелені – 150-200 г;
  • суміш перців, кріп.

Спробуйте грецький суп фасоладу, він пісний і готується з квасолею.

Як приготувати:

Реклама
  1. Розморожену скумбрію вимити, порізати на порції.
  2. Картоплю, цибулю та моркву, нарізати і кинути в киплячу підсолену воду. Варити до напівготовності.
  3. Покласти скумбрію, додати соєвий соус та оливки. Додати олію.
  4. Довести до смаку спеціями, сіллю та перцем. Подавати з гренками із часником.