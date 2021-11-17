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Свинячі відбивні з яблуками на сковороді – їхнє поєднання смаків приємно здивує

Ірина Маслова
17 листопада, 18:02
М'ясо не треба відбивати, хіба що приправити. Яблука карамелізуються в тій же сковороді, де обсмажувалися відбивні

Ми знаємо, що свинина та яблука прекрасно поєднуються. Кислинка цих фруктів нейтралізує жирність м'яса та підкреслює його смак водночас.

У рецепті Мashed.com потрібно 2 столові ложки коричневого цукру, в якому яблука злегка карамелізуватимуться, його кількість можна скорочувати.

Свинячі відбивні з яблуками на сковороді / Фото: www.mashed.com

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Свинячі відбивні з яблуками на сковороді

Інгредієнти:

  • 1 ст. л. оливкової олії;
  • 4 свинячих відбивних;
  • 2 ст. л. вершкового масла;
  • 3 великі яблука, нарізаних скибочками;
  • 2 ст. л. коричневого цукру;
  • ½ чайної ложки кориці;
  • свіжа петрушка, сіль, перець – за смаком.

Як приготувати:

  1. Приправте свинячі відбивні сіллю та перцем за смаком.
  2. Налийте оливкову олію у велику сковороду, розігрійте на середньому вогні.
  3. Готуйте свинячі відбивні, доки вони не підрум'яняться, приблизно по 3-4 хвилини з кожного боку.
  4. Перекладіть на тарілку, накрийте фольгою.
  5. Розтопіть вершкове масло в тій же сковороді, додайте нарізані яблука, коричневий цукор і корицю.
  6. Готуйте, періодично помішуючи, 5-6 хвилин або доки яблука не стануть м'якими.
  7. Перекладіть свинячі відбивні на тарілку та полийте яблучною сумішшю.
  8. Прикрасьте нарізаною свіжою петрушкою і одразу подавайте.