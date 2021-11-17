Свинячі відбивні з яблуками на сковороді – їхнє поєднання смаків приємно здивує

Ми знаємо, що свинина та яблука прекрасно поєднуються. Кислинка цих фруктів нейтралізує жирність м'яса та підкреслює його смак водночас.
У рецепті Мashed.com потрібно 2 столові ложки коричневого цукру, в якому яблука злегка карамелізуватимуться, його кількість можна скорочувати.
Свинячі відбивні з яблуками на сковороді / Фото: www.mashed.com
Свинячі відбивні з яблуками на сковороді
Інгредієнти:
- 1 ст. л. оливкової олії;
- 4 свинячих відбивних;
- 2 ст. л. вершкового масла;
- 3 великі яблука, нарізаних скибочками;
- 2 ст. л. коричневого цукру;
- ½ чайної ложки кориці;
- свіжа петрушка, сіль, перець – за смаком.
Як приготувати:
- Приправте свинячі відбивні сіллю та перцем за смаком.
- Налийте оливкову олію у велику сковороду, розігрійте на середньому вогні.
- Готуйте свинячі відбивні, доки вони не підрум'яняться, приблизно по 3-4 хвилини з кожного боку.
- Перекладіть на тарілку, накрийте фольгою.
- Розтопіть вершкове масло в тій же сковороді, додайте нарізані яблука, коричневий цукор і корицю.
- Готуйте, періодично помішуючи, 5-6 хвилин або доки яблука не стануть м'якими.
- Перекладіть свинячі відбивні на тарілку та полийте яблучною сумішшю.
- Прикрасьте нарізаною свіжою петрушкою і одразу подавайте.