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Сирна ялинка з оливками та в'яленими томатами – оригінальна закуска на Новий рік-2022

Ірина Маслова
8 грудня, 11:52
Сир у цьому випадку – рикота. Ймовірно, що гірше не буде, якщо використати сир. Він з'єднається з маринованими огірками, болгарським перцем та зеленню

Якщо вже й казати про оригінальність холодних закусок на Новий рік-2022, то ця ялинка цілком може стати лідером.

Каркас закуски формується з рикоти, до якої додаються мариновані огірки, болгарський перець, червоний, та зелень.

Сирна ялинка з оливками та в'яленими томатами / Фото: instagram.com/iamcookru/

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У якості ялинкових іграшок – різнокольорові оливки та в'ялені томати.

На сторінці iamcookru радять змастити ялинку олією з томатів для більшого блиску.

Сирна ялинка з оливками та в'яленими томатами

Інгредієнти:

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  • Рикота – 500 г
  • В'ялені томати – 4 шт.
  • Мариновані огірки – 2 шт.
  • Часник – 3 зубчики
  • Свіжа петрушка – 5 гілочок
  • Солодкий перець – 1 шт.
  • Гірчиця із зернами – 1 ст. л.
  • Сіль, чорний мелений перець – за смаком

Для прикраси:

  • Оливки – 150 г
  • Маслини – 100 г
  • В'ялені томати – 5 шт.
  • Розмарин свіжий – 2 гілочки
  • Печиво крекер солоний – 100 г
  • Солодкий жовтий перець – за бажанням

Як приготувати:

  1. З'єднати рикоту, гірчицю, сіль та перець. Додати дрібно нарізані огірки, в'ялені томати і червоний болгарський перець.
  2. Додати в начинку подрібнений часник та петрушку. Перемішати начинку.
  3. Викласти масу на харчову плівку. Цією ж плівкою накрити масу та сформувати з неї конус. Це буде основа ялинки.
  4. Перекласти цей конус на тарілку. Прикрасити ялинку оливками, в'яленими томатами та гілочками розмарину.
  5. З перцю вирізати зірку. Надягти на шпажку і прикрасити ялинку. Також укласти навколо ялинки крекер.