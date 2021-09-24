Сирники і запіканки з гарбузом – ідеї для сонячного сніданку

Якщо ви куштували різні сирники, а до сирників і запіканок з гарбузом руки не доходили, то зараз слушний для цього час. Потрібно буде заздалегідь подбати про гарбузове пюре, найкраще його запекти. Можна й відварити. Ну й про домашній сир, він має бути в міру щільним і добре протертим через сито.

Сирники з гарбузом на рисовому борошні

Сирники з гарбузом на рисовому борошні / Фото: instagram.com/narisovano/

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Рецепти сирників і запіканок з гарбузом / Фото: Колаж: Сьогодні

Інгредієнти:

Сир – 180 г

Гарбузове пюре густе – 200 г

Рисове борошно – 50 г

Жовток – 1 шт.

Цукор або мед – за смаком

Сіль – щіпка

Спосіб приготування:

Гарбуз запекти до м'якості, подрібнити в пюре. Сир розім'яти, з'єднати з гарбузом. Додати жовток, сіль, цукор або мед і перемішати до однорідності. Додати борошно, перемішати і прибрати в холодильник на пів години. Сформувати сирники, смажити на повільному вогні до готовності.

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Сирники з гарбузом і родзинками

Сирники з гарбузом і родзинками / Фото: instagram.com/pp_hudeem_bez_diet86/

Інгредієнти:

Сир – 250 г

Гарбуз – 100 г

Яйце куряче – 2 шт.

Крупа манна – 15 г

Сіль – 1 щіпка

Цукор, мед – за смаком

Кориця – 1 ч. л.

Борошно – 75 г

Родзинки – за смаком

Спосіб приготування:

Гарбуз очистити, нарізати кубиками, відварити і подрібнити блендером. Родзинки залити окропом, за 5 хвилин промити. Сир розім'яти виделкою або пропустити через сито, додати яйця, сіль, цукор, гарбуз і манку. Залишити на 20 хвилин. Додати борошно, родзинки і знову перемішати. Сформувати сирники Смажити з двох боків до золотавого кольору.

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Сирники з гарбузом у духовці

Сирники з гарбузом у духовці / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

Гарбуз, домашній сир – по 500 г

Цукор – 2-3 ст. л.

Вершкове масло – 50 г

Манка – 3 ст. л.

Яйце – 3 шт.

Щіпка соди

Ванільний цукор

Спосіб приготування:

Нарізаний гарбуз запекти за 200 градусів до м'якості. Остудити, зібрати пюре в миску. Окремо збити яйця із сиром і цукром, додати до гарбузової м'якоті. Розтопити і влити вершкове масло, перемішати. Додати манку і ванільний цукор, перемішати. Розкласти тісто в силіконові формочки для кексів, заповнивши на дві третини. Розігрітій духовку до 180 градусів, випікати 20 хвилин. Зменшити вогонь і стежити, щоб сирники не підгоріли. Подавати зі сметаною або йогуртом.

Сирна запіканка з гарбузом

Сирна запіканка з гарбузом / Фото: instagram.com/jul.pov/

Інгредієнти:

Сир – 600 г

Сметана – 2 ст. л.

Цукор – 180 г

Кукурудзяний крохмаль – 6 ст. л.

Гарбузове пюре – 500 г

Яйця – 4 шт.

Цедра лимона, ванільний цукор – за смаком

Спосіб приготування:

Сир протерти через сито або пробити блендером. Гарбуз відварити або запекти в духовці та подрібнити. Змішати сир, 100 г цукру і ванільний цукор. Додати 2 яйця, сметану і 3 ст. л. кукурудзяного крохмалю. Перемішати. В іншій ємності змішати гарбузове пюре, 80 г цукру, цедру лимона, 2 яйця і 3 ст. л. кукурудзяного крохмалю. Розігріти духовку до 170 градусів, форму застелити пергаментом, боки змастити вершковим маслом і присипати цукром. На дно форми налити 2 ст. л. сирної маси, зверху 2 ст. л. гарбузової і так до кінця, чергуючи. За допомогою зубочистки зробити візерунок. Запікати приблизно 45 хвилин.

Тут дізнаєтеся, як приготувати сирники за порадами найкращих кулінарів країни.