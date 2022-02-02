Сирники з цедрою лимона – рецепт цитрусового сніданку

Коли у сирниках є додатковий інгредієнт, йдеться про фрукти, то у них з'являється додатковий присмак.

Цедра лимона дасть не лише яскравий цитрусовий аромат, а й трохи пофарбує їх у жовтий колір.

Сирники з цедрою лимона / Фото: instagram.com/narisovano/

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Добре розігрійте сковороду перед тим, як заготівлі на неї потраплять.

Авторка рецепта – фудблогер narisovano.

Сирники з цедрою лимона

Інгредієнти:

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200 г сиру;

1 яйце С1;

цедра лимону;

20-30 г цукру або цукрової пудри;

50 г борошна + борошно на формування.

Тут знайдете рецепт несолодких сирників – з в'яленими томатами та вершковим сиром.

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Як приготувати: