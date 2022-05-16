Ситний та недорогий сніданок – рецепти запечених під сметаною дерунів

Мабуть, найситніший український дерун панський. Його готують на Закарпатті. Він великий, загортається в конверт, всередині якого розміщуються обсмажені гриби з курячим філе.

Цей рецепт класичний, але спосіб приготування відрізняється запіканням під сирним соусом. У соусі є часник, трохи сметани та зелень. На бажання можна додати зверху дерунів трохи твердого сиру.

Запечені драники на сніданок

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Рецепт української фудблогерки Лілія Цвіт.

Запечені деруни

Запечені драники

Інгредієнти:

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картопля – 1 кг;

цибуля – 1 шт.;

яйце – 1 шт.;

сіль, перець.

Для соусу:

сир – 200 г;

часник – 2-3 зуб.;

сметана – 2 ст. л.;

сир твердий – 50 г;

сіль.

Як приготувати:

Почищену картоплю подрібнити з цибулею. Додати сіль, перець. Вбити яйце, перемішати. Розігріти духовку до 220 градусів. Формувати на застелене деко. Запікати 10-15 хвилин. Для соусу сир з'єднати зі сметаною та пропущений через прес часник. Посолити за смаком. Деруни перекласти у форму, змащену вершковим маслом. Залити соусом, посипати тертим твердим сиром та запікати 10 хвилин.

Дивіться у відео, як готує свої деруни авторка рецепта.

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