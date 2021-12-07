Тарталетки на Новий рік-2022: серед них – яскраві "Тигренята"

Тарталетки прекрасні в усьому, починаючи від зовнішнього вигляду, закінчуючи смаковою різноманітністю.

Ще тарталетки універсальні: вони можуть бути чудовою холодною закускою на новорічному столі, а можуть – гарячою, коли вони заповнюються жульєном і запікаються.

Тарталетки на Новий рік-2022 / Фото: freepik.com

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Для соусу до жульєну від recepty__kulinariy потрібні вершки та рисове борошно, в тарталетки з кальмарами та креветками від iamcookru додається свіжий огірок і твердий сир.

Тарталетки "Тигрята" за рецептом ksy.meaals, крім іншого, прикрашаються вареною морквою.

Тарталетки "Тигренята"

Тарталетки "Тигренята" / Фото: instagram.com/ksy.meaals

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Інгредієнти на 7-9 тарталеток:

Варена морква – 2 шт.

Шинка – 100 г

Плавлений сир – 75

Сметана або майонез – 2 ст. л.

Зелень, спеції

Для прикраси:⠀

Майонез, маслини, твердий сир, шинка

Як приготувати:

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Сир розім'яти виделкою у тарілці. Нарізати маленькими кубиками шинку. Додати зелень, спеції та майонез, усе перемішати і начинити тарталетки. Нарізати трохи моркви кружальцями для "вушок", решту натерти на тертці. Укласти морквяні "вушка", потім натерту моркву. "Очі" та "смужки" зробити з маслин. Покласти трохи майонезу на "вушка" та "бороду", посипати тертим сиром. "Носик" вирізати із шинки.

Тарталетки з креветками та кальмарами

Тарталетки з креветками та кальмарами / Фото: instagram.com/iamcookru/

Інгредієнти:

Тарталетки пісочні – 10 шт.

Кальмар – 1 шт.

Креветки (хвости) – 15 шт.

Огірок свіжий – 80 г

Цибуля зелена – 1 шт.

Часник – 1 зубчик

Майонез – 1 ст. л.

Сіль та перець – за смаком

Сир твердий – 80 г

Петрушка – кілька гілочок

Як приготувати:

Залити кальмара окропом, промити та видалити хітинову пластину. Знову залити окропом і залишити на кілька хвилин. Розморожені варені креветки очистити та нарізати. Нарізати кальмара. Додати нарізані огірки та зелену цибулю, а також тертий сир та подрібнений часник. Посолити, поперчити до смаку і заправити майонезом. Викласти начинку в тарталетки та прикрасити зеленню.

Жульєн у тарталетках

Жульєн у тарталетках / Фото: instagram.com/recepty__kulinariya

Інгредієнти:

Куряче філе, печериці – по 500 г

Цибуля – 100 г

Вершки – 250 г

Борошно рисове – 2 ст. л.

Сир – 50 г

Сіль, перець – за смаком

Тарталетки – 20 шт.

Олія оливкова – 1 ч. л.

Як приготувати: