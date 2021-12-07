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Тарталетки на Новий рік-2022: серед них – яскраві "Тигренята"

Ірина Маслова
7 грудня, 11:37
Оформляються "Тигренята" за допомогою твердого сиру, маслин, шинки. Інші два рецепти – це тарталетки з кальмаром, креветками та гарячі – вони запікаються разом із жульєном

Тарталетки прекрасні в усьому, починаючи від зовнішнього вигляду, закінчуючи смаковою різноманітністю.

Ще тарталетки універсальні: вони можуть бути чудовою холодною закускою на новорічному столі, а можуть – гарячою, коли вони заповнюються жульєном і запікаються.

Тарталетки на Новий рік-2022 / Фото: freepik.com

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Для соусу до жульєну від recepty__kulinariy потрібні вершки та рисове борошно, в тарталетки з кальмарами та креветками від iamcookru додається свіжий огірок і твердий сир.

Тарталетки "Тигрята" за рецептом ksy.meaals, крім іншого, прикрашаються вареною морквою.

Тарталетки "Тигренята"

Тарталетки "Тигренята" / Фото: instagram.com/ksy.meaals

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Інгредієнти на 7-9 тарталеток:

  • Варена морква – 2 шт.
  • Шинка – 100 г
  • Плавлений сир – 75
  • Сметана або майонез – 2 ст. л.
  • Зелень, спеції

Для прикраси:⠀

  • Майонез, маслини, твердий сир, шинка

Як приготувати:

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  1. Сир розім'яти виделкою у тарілці. Нарізати маленькими кубиками шинку. Додати зелень, спеції та майонез, усе перемішати і начинити тарталетки.
  2. Нарізати трохи моркви кружальцями для "вушок", решту натерти на тертці.
  3. Укласти морквяні "вушка", потім натерту моркву. "Очі" та "смужки" зробити з маслин.
  4. Покласти трохи майонезу на "вушка" та "бороду", посипати тертим сиром. "Носик" вирізати із шинки.

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Тарталетки з креветками та кальмарами

Тарталетки з креветками та кальмарами / Фото: instagram.com/iamcookru/

Інгредієнти:

  • Тарталетки пісочні – 10 шт.
  • Кальмар – 1 шт.
  • Креветки (хвости) – 15 шт.
  • Огірок свіжий – 80 г
  • Цибуля зелена – 1 шт.
  • Часник – 1 зубчик
  • Майонез – 1 ст. л.
  • Сіль та перець – за смаком
  • Сир твердий – 80 г
  • Петрушка – кілька гілочок

Як приготувати:

  1. Залити кальмара окропом, промити та видалити хітинову пластину. Знову залити окропом і залишити на кілька хвилин. Розморожені варені креветки очистити та нарізати. Нарізати кальмара.
  2. Додати нарізані огірки та зелену цибулю, а також тертий сир та подрібнений часник. Посолити, поперчити до смаку і заправити майонезом.
  3. Викласти начинку в тарталетки та прикрасити зеленню.

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Жульєн у тарталетках

Жульєн у тарталетках / Фото: instagram.com/recepty__kulinariya

Інгредієнти:

  • Куряче філе, печериці – по 500 г
  • Цибуля – 100 г
  • Вершки – 250 г
  • Борошно рисове – 2 ст. л.
  • Сир – 50 г
  • Сіль, перець – за смаком
  • Тарталетки – 20 шт.
  • Олія оливкова – 1 ч. л.

Як приготувати:

  1. Цибулю нарізати дрібно і обсмажити на олії. Додати нарізану кубиком курку, за 5-7 хвилин – нарізані печериці. Посолити, поперчити та тушкувати до випаровування вологи.
  2. У сотейнику обсмажити борошно, додати вершки та довести до кипіння. Готовий соус додати до курки з грибами та перемішати все.
  3. Перекласти бульйон у тарталетки, посипати сиром і відправити в духовку, розігріту до 180 градусів на 5 хвилин.