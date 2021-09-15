Тефтелі та фрикадельки з різних країн – 5 перевірених часом рецептів

Чому перевірених часом? Тому що історія цих страв налічує навіть не сотню років, а кілька сотень. Це стосується вірменських тефтелей кюфта і шведських фрикадельок. З останніми, до речі, поки що плутанина. Турки запевняють: цей рецепт був привезений до Швеції Карлом XII.

Щодо американських мітболов, то тут зіграли роль італійські емігранти. Є версія, що мітболи з'явилися з експериментів над соусом бешамель і м'ясним фаршем. А взагалі, варіяцій кожних з нижче представлених м'ясних страв існує безліч. Тому трохи видозмінювати їх можна.

Рецепти тефтелей і фрикадельок з різних країн / Фото: freepik.com

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Кюфта з Вірменії

Тефтелі з гречкою / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

700 г яловичий фарш;

1 шт. цибуля ріпчаста;

50 мл молоко;

100 мл червоне сухе вино;

50 г вершкове масло;

сіль, перець, спеції – за смаком;

зерна граната, зелень – для прикраси.

Спосіб приготування

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Фарш посолити, поперчити. Додати молоко, перемішати. За бажанням можна додати 50 мл коньяку. Цибулю дрібно нарізати, з'єднати з фаршем. Сформувати великі фрикадельки, відварити 25 хвилин в окропі, в який додано вино. Подавати цілими або порізаними з вершковим маслом, прикрасивши гранатом і зеленню.

Польпете з Італії

Польпете – італійські фрикадельки

Інгредієнти

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500 г яловичого фаршу;

1 шт. яйце;

50 г пармезану;

2 ст. л. панірувальних сухарів;

2/3 ч. л. солі;

по 1 ч. л. базилік, орегано;

2 ч. л. сухий часник;

невеликий пучок петрушки:

1 ст. л. оливкової олії для смаження.

Для соусу

1 б. консервованих помідорів;

1/2 ск. води;

4-5 зуб. часнику;

сіль, перець – за смаком;

1 ст. л. оливкової олії для смаження.

Спосіб приготування

Дрібно нарізати петрушку. Додати в фарш яйце, тертий пармезан, панірувальні сухарі, базилік, орегано, сухий часник, сіль, перець. Перемішати. Сформувати невеликі кульки розміром з волоський горіх. На розігріту сковороду налити оливкову олію. Обсмажити з двох боків, не до готовності. Для соусу на розігріту сковороду налити оливкову олію, покласти часник. Коли часник посмажитися, прибрати його. Це для ароматизації олії. Вилити в сковороду томати, пів склянки води, сіль перець за смаком. Коли соус закипить, покласти фрикадельки. Закрити кришкою, тушкувати 30 хвилин на середньому вогні.

Мітболи з індички

Мітболи з індички / Фото: freepik.com

Інгредієнти

700 г філе індички;

1 цибулина;

140 г сулугуні;

2 зубчики часнику:

3 ст. л. олія;

сіль, перець, петрушка – за смаком.

Спосіб приготування ⠀

Філе індички пропустити через м'ясорубку або подрібнити в блендері. Цибулю і петрушку дрібно нарізати, сулугуні натерти на крупній тертці. Індичку з'єднати з часником, пропущеним через прес, цибулею, петрушкою і сулугуні. Посолити, поперчити за смаком. Сформувати кульки і обсмажити на олії до рум'яної скоринки. Перекладіть у форму і запікайте 10 хвилин за 200 градусів.

Кефтедес з Греції

Грецькі тефтелі кефтедес / Фото: instagram.com/svetusha_67/

Інгредієнти

700 г мікс свинячого і яловичого фаршу;

150 г м'якуш білого хліба;

120 мл молоко;

по 1 шт. яблуко; цибуля

по 0, 5 ч. л. сушена чи свіжа м'ята, кориця;

2 шт. яйце;

сіль, перець – за смаком.

Спосіб приготування

М'якуш замочити в молоці, розім'яти. Цибулю і петрушку дрібно нарізати. Яблуко натерти на дрібній тертці. У фарш додати хліб, цибулю, яблуко, яйця, петрушку, м'яту і корицю. Посолити і поперчити. Добре відбити фарш. Сформувати невеликі тефтелі. Розігріти олію та обсмажити кефтедес з усіх боків на сильному вогні до рум'яної скоринки. Зменшити вогонь, накрити кришкою і тушкувати ще кілька хвилин.

Шведські фрикадельки

Шведські фрикадельки / Фото: instagram.com/moli__/

Інгредієнти

1 кг яловичий фарш;

по 1/2 ск. панірувальні сухарі, цибулю;

1 шт. яйце;

по 1/2 ч. л. сіль перець;

2 ск. молоко, яловичий бульйон;

1 ст. л. вустерширський соус;

петрушка, олія.

Спосіб приготування

Змішати фарш, цибулю, яйце, панірувальні сухарі, сіль і перець. Добре вимішати фарш і сформувати фрикадельки. Обсмажити їх з кожного боку по 1 хвилині. У чаші мультиварки змішати бульйон і молоко, сіль, перець, соус і довести до кипіння. Додати сметану і перемішати, щоб вона змішалася. Соус має стати вершковим. Викласти фрикадельки в соус і протушкувати 5 хвилин. Подавати з підготовленим рисом (локшиною або картоплею), прикрасити соусом і петрушкою.

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