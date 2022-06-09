Теплий салат з баклажанами – таку вечерю ви готуватимете завжди

Цей салат справді можна їсти щодня, як і салат з буряком, і вже тим паче якщо ви – справжній шанувальник баклажанів.
Перед тим, як усі овочі відправляться запікатися, їх потрібно полити заправкою з вершкового масла, часнику та спецій.
Теплий салат з баклажанами
Подавайте, збризкавши соком лимона і посипавши кунжутом.
Рецепт від фудблогерки dobryanochka.
Теплий салат з баклажанами
Теплий салат з баклажанами
Інгредієнти:
- баклажани, болгарський перець – по 2 шт.;
- молода морква, помідори – по 3 шт.;
- вершкове масло – 3 ст. л.;
- часник – 2 зубчики;
- суміш "Італійські трави";
- перець, сіль, сік лимона, кунжут;
- цукор – 1 ч. л.
Як приготувати:
- Замочити баклажани в солоній воді (1 ст. л. солі на 1 літр води) на 10-15 хвилин.
- Нарізати невеликими шматочками баклажани, перець, моркву, помідори. Викласти на деко, застелене пергаментним папером.
- У сотейнику розтопити вершкове масло, додати вичавлений часник, цукор.
- Змастити цим маслом усі овочі. Посипати зверху перцем і травами.
- Запікати 15-30 хвилин за 170 градусів. Час залежить від розміру овочів.
- Викласти на тарілку, злегка збризкати соком лимона, посолити якщо потрібно, посипати кунжутом і зеленню.
І ще один рецепт для ситної вечері – теплого салату з макаронами та тушениною або шинкою.