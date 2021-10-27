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Торт "Мумія" на Геловін – рецепт дуже вершкового десерту

Ірина Маслова
27 жовтня, 09:01
Цей торт випікається у формах для хліба. Для бісквіту потрібно трохи гарбузового пюре. Сама "мумія" оформлюється за допомогою вершкової глазурі та кондитерського мішка

За бажання меню на Геловін, у нашому випадку десертне, можна не обмежувати традиційним гарбузовим пирогом. Разом з ним варто спекти білий торт "Мумія".

В оригінальному рецепті пропонують використовувати у тісті патоку, спробуйте замінити її натуральним йогуртом.

Торт "Мумія" на Геловін / Фото: www.womansday.com

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"Бінти", якими огортається мумія для цього торта на Геловін, робляться за допомогою вершкової глазурі, "очі" – це шоколадне драже.

Торт "Мумія" на Геловін

Інгредієнти:

  • 450 г борошна (може знадобитися більше);
  • 2 ч. л. розпушувача;
  • 1 ч. л. харчової соди;
  • 1/2 ч. л. мелений мускатний горіх;
  • 1/2 ч. л. солі;
  • 300 г цукру;
  • 150 г вершкового масла;
  • 3 великі яйця;
  • 250 г гарбузового пюре;
  • 1 ч. л. екстракт ванілі або ванільний цукор;
  • 150 г натурального йогурту.

Для глазурі:

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  • 230 г вершкового сиру кімнатної температури;
  • 150 г вершкового масла кімнатної температури;
  • 150 г цукру;
  • 50 г жирних вершків;
  • 1/2 ч. л. екстракт ванілі або ванільний цукор;
  • шоколадне драже.

Як приготувати:

  1. Нагрійте духовку до 180 градусів. Злегка змастіть форми для випікання хліба та вистеліть дно пергаментним папером, залишивши виступи.
  2. У великій мисці змішайте борошно, розпушувач, харчову соду, мускатний горіх та сіль.
  3. У другій мисці збийте цукор, олію, яйця, гарбуз та ванільний цукор. Поступово додайте борошняну суміш, чергуючи з йогуртом. Перемішайте.
  4. Розлийте суміш по формах і випікайте від 65 до 70 хвилин. Перевірте готовність зубочисткою. Охолодіть.
  5. Міксером збийте вершковий сир та масло до однорідної маси. Додайте цукор і збийте до однорідної маси.
  6. Влийте вершки та ваніль і збивайте до утворення м'яких піків, близько 2 хвилин.
  7. Нанесіть тонкий шар глазурі зверху кожного торта.
  8. Перелийте решту глазурі в кондитерський мішок з плоским наконечником і створіть "бинти".
  9. "Очі" зробіть за допомогою драже. Охолодити.

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