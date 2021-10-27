Торт "Мумія" на Геловін – рецепт дуже вершкового десерту

За бажання меню на Геловін, у нашому випадку десертне, можна не обмежувати традиційним гарбузовим пирогом. Разом з ним варто спекти білий торт "Мумія".

В оригінальному рецепті пропонують використовувати у тісті патоку, спробуйте замінити її натуральним йогуртом.

Торт "Мумія" на Геловін / Фото: www.womansday.com

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"Бінти", якими огортається мумія для цього торта на Геловін, робляться за допомогою вершкової глазурі, "очі" – це шоколадне драже.

Торт "Мумія" на Геловін

Інгредієнти:

450 г борошна (може знадобитися більше);

2 ч. л. розпушувача;

1 ч. л. харчової соди;

1/2 ч. л. мелений мускатний горіх;

1/2 ч. л. солі;

300 г цукру;

150 г вершкового масла;

3 великі яйця;

250 г гарбузового пюре;

1 ч. л. екстракт ванілі або ванільний цукор;

150 г натурального йогурту.

Для глазурі:

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230 г вершкового сиру кімнатної температури;

150 г вершкового масла кімнатної температури;

150 г цукру;

50 г жирних вершків;

1/2 ч. л. екстракт ванілі або ванільний цукор;

шоколадне драже.

Як приготувати: