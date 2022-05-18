Турецькі човники піде з барвистою начинкою – як приготувати і найпростіший рецепт

Багато хто може сказати, що це практично італійська піца, лише овальна. Сперечатися з цим важко, паралель справді можна провести. До речі, в турецькій кухні є ще одна страва – яглама – дуже схоже на лазанью.
Отже, піде. На відміну від піци, у ній дуже багато начинки. Не треба боятися, що її багатошаровість не дозволить пропектися. Фарш з овочами обсмажиться попередньо.
Турецькі човники піде
Після того, як тісто заміситься, йому потрібно постояти пів години, а розкачувати його для піде треба завтовшки до одного сантиметра.
Рецепт зі сторінки mook_cook.
Турецькі піде з фаршем
Турецькі піде з фаршем
Інгредієнти:
- молоко – 350-380 мл;
- цукор, сіль – по 1 ч. л.;
- сухі дріжджі – 2 ст. л.;
- яйце – 2 шт.;
- борошно (скільки візьме);
- жовток для змащування.
Начинка:
- фарш – 300 г;
- цибуля – 2 шт.;
- помідор – 3 шт.;
- томатна паста – 2 ст. л.;
- болгарський перець – 2 шт.;
- сіль, перець, паприка, коріандр, сушений часник;
- твердий сир, кунжут.
Як приготувати:
- У тепле молоко додати дріжджі, цукор, сіль і яйце. Перемішати та поступово ввести борошно. Замісити м'яке тісто й прибрати тепло на 30 хвилин. Тісто має збільшитися вдвічі.
- Обсмажити фарш, додати дрібно нарізану цибулю. Обсмажити.
- Додати помідори та болгарський перець, нарізані кубиком. Посолити, поперчити. Тушкувати до готовності. Фарш має стати м'яким, але не сухим.
- Тісто розділити на чотири частини, начинку також розділити на чотири частини. Кожну частину тісто розкачати в овал, зробити бортики, викласти на застелене деко.
- Викласти начинку та посипати сиром. Змастити жовтком, посипати кунжутом.
- Випікати в розігрітій до 220 градусів духовці близько 15-20 хвилин.
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