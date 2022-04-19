Турецький омлет менемен – простий рецепт для яєчно-овочевого початку дня

Бувають омлети з м'ясними продуктами, як данський, його готують з беконом, а бувають овочевими, як головна яєчня Туреччини – менемен.
Кажуть, що цей рецепт до міста Менемен привезли кіпріоти. І тому можна пояснити велику кількість овочів – помідорів та болгарського перцю – у страві.
Яєчня менемен / Фото: instagram.com/kuxnya_miraa/
Тут пропорції такі: один помідор та перець на два яйця. Самі яйця можна просто вбити в сковороду, а можна трохи збити зі спеціями.
Традиційно менемен з'їдається за допомогою трохи підсмаженого хліба замість виделки. Подавайте разом з айраном або натуральним йогуртом зі свіжою зеленню.
Рецепт із сайту Foodies.academy.
Турецький менемен
Складові:
- помідор, болгарський перець – по 2 шт.;
- цибуля дрібно нарізана – 1 шт.;
- олія оливкова – 2 ст. л.;
- яйця – 5-6 шт.;
- орегано, пластівці перцю чилі – за смаком;
- сіль, перець, паприка – за смаком;
- кумін – 1/2 ч. л.;
- петрушка, натуральний йогурт для подачі – до смаку.
Спробуйте на сніданок фритату, вона теж готується з болгарським перцем.
Як приготувати менемен:
- Розігріти олію у сковороді на середньому вогні. Додати цибулю та перець і обсмажити 5 хвилин, періодично помішуючи.
- Додати нарізані кубиками по 1 см помідори, перемішати, додати спеції та накрити кришкою. Тушкувати 5 хвилин на середньому вогні.
- Розбити яйця поверх томатної суміші. Дайте яйцям готуватись близько 1 хвилини. Потім за допомогою ложки розбийте жовтки та вмішайте яйця в томатну суміш. Продовжувати готувати, доки яйця не схопляться.
- Посипати подрібненою петрушкою.
Тут дивіться, як готують менемен у Туреччині.