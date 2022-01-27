Сирне суфле з яблуками на сніданок: спробуєте одного разу – готуватимете завжди

Коли говоримо "суфле", то швидко уявляємо щось дуже ніжне, що швидко тане в роті.

Добре, що сир поєднується практично з усім і їхнє сусідство з яблуками – одне з найкращих.

Суфле із сиру з яблуками / Фото: instagram.com/recipes_pp_protein/

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Звісно, до цього суфле так і проситься трохи кориці та цедри лимона. Обов'язково спробуйте додати ці інгредієнти.

Рецепт зі сторінки iamcookru.

Суфле із сиру з яблуками

Суфле із сиру з яблуками / Фото: instagram.com/iamcookru/

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Інгредієнти:

сир – 300 г;

яйце С1 – 3 шт.;

цукор – 80 г;

яблука – 2 шт.;

вершкове масло.

Тут знайдете рецепт ще одного суфле на сніданок. Для нього потрібен рис та гарбуз.

Як готувати:

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