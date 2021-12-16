Сирні кекси із шоколадом: замість борошна – манка

Кекси – класна випічка. У тому сенсі, що вони часу на них витратиш небагато й приготувати їх можна навіть з трохи зіпсованого йогурту. Йдеться про повітряний кекс-хмару.

Ці ж замішуються на сирі, манці та вершковому маслі. Останнє треба трохи розтопити.

Сирні кекси з шоколадом / Фото: instagram.com/elya_foodpro

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Фублогерка elya_foodpro радить виділити 15 хвилин для набухання манки після того, як вона з'єднається з іншими інгредієнтами.

Сирні кекси із шоколадом

Інгредієнти:

сир – 400 г;

яйця – 4 шт.;

манна крупа – 90 г;

вершкове масло – 40 г;

розпушувач – 1 ч. л.;

цукор або підсолоджувач – за смаком;

темний шоколад.

Як приготувати:⠀

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