Сирні кекси із шоколадом: замість борошна – манка

Кекси – класна випічка. У тому сенсі, що вони часу на них витратиш небагато й приготувати їх можна навіть з трохи зіпсованого йогурту. Йдеться про повітряний кекс-хмару.
Ці ж замішуються на сирі, манці та вершковому маслі. Останнє треба трохи розтопити.
Сирні кекси з шоколадом / Фото: instagram.com/elya_foodpro
Фублогерка elya_foodpro радить виділити 15 хвилин для набухання манки після того, як вона з'єднається з іншими інгредієнтами.
Сирні кекси із шоколадом
Інгредієнти:
- сир – 400 г;
- яйця – 4 шт.;
- манна крупа – 90 г;
- вершкове масло – 40 г;
- розпушувач – 1 ч. л.;
- цукор або підсолоджувач – за смаком;
- темний шоколад.
Як приготувати:⠀
- До яєць додати манну крупу, розтоплене вершкове масло, розпушувач та підсолоджувач. Залишити на 15-20 хвилин для набухання манки.
- Додати сир і добре перемішати. Розкласти по силіконових формах, у центр викласти по шматочку шоколаду.
- Випікати в розігрітій духовці за 180 градусів 35-45 хвилин.