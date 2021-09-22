Гарбузова каша з пшоном і оригінальний салат з яблуком і болгарським перцем – рецепти для сніданку

У сезон гарбуза продовжуємо готувати її до сніданку. Ми ділилися рецептом гарбузового манника, тепер дізнаємося, як приготувати з неї смачну кашу. Якщо хочете з'їсти несолодку кашу, то й без цукру вона буде смачною. У салат з болгарським перцем і яблуком фрукти, краще вибирати зелених сортів, додайте трохи консервованої кукурудзи.

Гарбузова каша

Гарбузова каша на сніданок / Фото: Depositphotos

Рецепти для сніданку / Фото: Depositphotos

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Інгредієнти (на дві порції):

по 1 склянці молока, води, пшона;

500 г гарбуза;

3 ст. л. цукру;

2 щіпки солі;

30 г вершкового масла.

Спосіб приготування:

Очистити шкірку у гарбуза, нарізати скибочками. Воду з'єднати з молоком в каструлі, додати 2 ст. л. цукру. Довести до кипіння і додати гарбуз. Варити 15 хвилин. Крупу промити кілька разів, тим часом потовкти гарбуз. Поставити гарбуз із молоком на вогонь, додати 1 ст. л. цукру та сіль. Довести до кипіння, всипати крупу, перемішати. Варити, помішуючи, близько 20 хвилин. Додати вершкове масло. Прикрасити горіхами і сухофруктами.



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Салат із яблуком і болгарським перцем

Салат з яблуком і болгарським перцем / Фото: instagram.com/oxana.spain/

Інгредієнти:

по 1 шт. яблука і болгарського перцю;

пучок зеленої цибулі;

140 г консервованої кукурудзи;

сік половини лимона;

оливкова олія;

сіль, перець.

Спосіб приготування:

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Перець нарізати великими кубиками. Яблуко очистити від серцевини, скропити соком лимона. Дрібно нарізати зелену цибулю. Викласти в тарілку яблуко і перець. Додати цибулю і кукурудзу. Додати сіль, перець і оливкову олію. Перемішати.

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