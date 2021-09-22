Гарбузова каша з пшоном і оригінальний салат з яблуком і болгарським перцем – рецепти для сніданку

У сезон гарбуза продовжуємо готувати її до сніданку. Ми ділилися рецептом гарбузового манника, тепер дізнаємося, як приготувати з неї смачну кашу. Якщо хочете з'їсти несолодку кашу, то й без цукру вона буде смачною. У салат з болгарським перцем і яблуком фрукти, краще вибирати зелених сортів, додайте трохи консервованої кукурудзи.
Гарбузова каша
Гарбузова каша на сніданок / Фото: Depositphotos
Рецепти для сніданку / Фото: Depositphotos
Інгредієнти (на дві порції):
- по 1 склянці молока, води, пшона;
- 500 г гарбуза;
- 3 ст. л. цукру;
- 2 щіпки солі;
- 30 г вершкового масла.
Спосіб приготування:
- Очистити шкірку у гарбуза, нарізати скибочками.
- Воду з'єднати з молоком в каструлі, додати 2 ст. л. цукру. Довести до кипіння і додати гарбуз. Варити 15 хвилин.
- Крупу промити кілька разів, тим часом потовкти гарбуз.
- Поставити гарбуз із молоком на вогонь, додати 1 ст. л. цукру та сіль. Довести до кипіння, всипати крупу, перемішати.
- Варити, помішуючи, близько 20 хвилин. Додати вершкове масло.
- Прикрасити горіхами і сухофруктами.
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Салат із яблуком і болгарським перцем
Салат з яблуком і болгарським перцем / Фото: instagram.com/oxana.spain/
Інгредієнти:
- по 1 шт. яблука і болгарського перцю;
- пучок зеленої цибулі;
- 140 г консервованої кукурудзи;
- сік половини лимона;
- оливкова олія;
- сіль, перець.
Спосіб приготування:
- Перець нарізати великими кубиками. Яблуко очистити від серцевини, скропити соком лимона.
- Дрібно нарізати зелену цибулю.
- Викласти в тарілку яблуко і перець. Додати цибулю і кукурудзу. Додати сіль, перець і оливкову олію. Перемішати.